Erzurum'da çocuk araç çarpması

Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesinde seyir halindeki Tofaş marka otomobil sürücüsünün ani frenine rağmen yola çıkan bir çocuğa çarpması sonucu yaralanma meydana geldi.

kaza anı:

Sürücünün, yola çıkan çocuğu fark ederek müdahale ettiği ancak çarpışmanın önlenemediği bildirildi. Olayın ardından çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

müdahale ve tedavi:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı