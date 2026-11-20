Erzurum'da çocuk araç çarpması
Erzurum'un Şükrüpaşa Mahallesinde seyir halindeki Tofaş marka otomobil sürücüsünün ani frenine rağmen yola çıkan bir çocuğa çarpması sonucu yaralanma meydana geldi.
kaza anı:
Sürücünün, yola çıkan çocuğu fark ederek müdahale ettiği ancak çarpışmanın önlenemediği bildirildi. Olayın ardından çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
müdahale ve tedavi:
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Erzurum’da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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