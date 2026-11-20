Sungur Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil alev aldı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Sungur Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilin ön bölümünden dumanlar yükselmeye başlayınca sürücü aracı terk etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sevk:

Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler yangına müdahale etti; sürücü olay sırasında araçtan ayrıldı.

Hasar ve neden:

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede aracın tamamını etkiledi. Araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI SUNGUR MAHALLESİ’NDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN SONUCU ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.