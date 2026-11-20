Eskişehir'de dükkana kurşun: iki şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de bir iş yerine tabancayla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, mekanın camlarına isabet eden mermiler hasara neden oldu.

Olayın gerçekleştiği nokta:

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı Numara 123 adresinde meydana geldi. İddialara göre, cezaevinden yeni çıktığı ileri sürülen A.U., 11 ACF 500 plakalı otomobille işyeri önüne gelerek tabancayla 3 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda mermilerden ikisi mekanın camlarına isabet etti. Olayın nedeni olarak zanlının mekana borcu olduğuna dair iddialar bulundu.

Yakalama ve adli işlemler:

Saldırının ardından kaçan sürücü A.U., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Aşağı Söğütönü Mahallesi 1531. Sokak civarında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen ikinci şüpheli H.A. ise polis operasyonuyla kısa sürede ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla polis tarafından sürdürüyor; yetkililer delil ve görgü tespitlerine ilişkin çalışmaları devam ettiriyor.

ESKİŞEHİR'DE BORCU OLDUĞU İDDİA EDİLEN MEKANA TABANCAYLA ATEŞ AÇILMASI OLAYINA İLİŞKİN SABAH SAATLERİNDE YAKALANAN A.U. İLE POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN DİĞER ŞÜPHELİ H.A., ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.