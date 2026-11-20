kaza bilgileri

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük-Eskişehir karayolu Poyra mevkii Eskişehir istikametinde saat 17.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 VIP 94 plakalı minibüs ile 16 AAY 44 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ile otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

yaralıların durumu

Yaralılardan minibüs sürücüsü ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer iki yaralı ise tedavi için Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada sağlık ekiplerince tedaviye alındılar. Yaralıların tedavi süreci ve durumlarıyla ilgili yetkililerden gelen açıklamalar bekleniyor.

yolun kapanması ve soruşturma

Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir karayolunda ulaşım bir süre durdu. Trafik ekipleri ve jandarma bölgede güvenlik önlemleri alarak ulaşımı kontrollü hale getirdi. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı; kaza nedeninin ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.

BİLECİK'İN BOZÜYÜK İLÇESİNDE MİNİBÜS İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ İSE YARALANDI. KAZA NEDENİYLE BOZÜYÜK-ESKİŞEHİR KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI.