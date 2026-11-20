Milas'taki ihale soruşturmasında tutukluluk kararı

Muğla merkezli yürütülen ihaleye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan Fevzi Topuz, oğlu Doruk Topuz ile birlikte toplam 18 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

soruşturmanın seyri:

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ekim'de düzenlenen operasyonla 35 şüpheli gözaltına alınmış; bu kişilerden 18'i tutuklanarak cezaevine sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında ayrıca 2 şüpheliye ev hapsi, 15 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

mahkeme incelemesi ve karar:

Muğla Adliyesi'nde yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemlerinde, tutuklu bulunan 18 şüphelinin dosyaları ele alındı. Mahkeme heyeti yapılan değerlendirme sonucunda tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Karar doğrultusunda haklarında tutukluluk kararı bulunan şüphelilerin cezaevindeki durumları sürece bağlı olarak mahkeme denetiminde kalmaya devam edecek.

MUĞLA MERKEZLİ İHALE SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 24 EKİM’DEN BU YANA TUTUKLU BULUNAN MİLAS BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ TOPUZ, OĞLU DORUK TOPUZ VE 16 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLULUK GÖZDEN GEÇİRME GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 18 ŞÜPHELİNİN TAMAMININ TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ.