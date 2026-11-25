bakanın yanıtı:

Erzurum'da 1 yaşındayken menenjit geçirerek engelli kalan 44 yaşındaki Erdal Karagözin (nam-ı diğer 'Mamo') en büyük arzusu, tutkuyla bağlandığı Beşiktaş'ın bir maçını İstanbul'da tribünden izlemekti. Bu isteği, uzun yıllardır onu tıraş eden Ramazan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı video gün yüzüne çıkardı.

paylaşımın ardından gelen çağrı:

Yaklaşık 20 yıldır kuaförlük yapan ve Erdal'ı 10 yıldır tıraş eden Ramazan Polat'ın duygu yüklü paylaşıma, eski Erzurum valisi ve şu anda görevde olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bizzat yanıt verdi. Bakan Çiftçi, paylaşımın altına 'Sen atkını hazırla kardeşim, Beşiktaş-Galatasaray derbisine seni biz götüreceğiz' ifadelerini yazarak Erdal'ı derbiye davet etti ve iyi dileklerini iletti.

Mamo'nun duyguları ve beklentisi:

Erdal Karagöz, menenjit nedeniyle engelli olduğunu ve en büyük hayalinin Beşiktaş maçını canlı izlemek olduğunu anlattı. Erdal, annesi, babası ve Ramazan usta ile birlikte derbide tribünde olacaklarını söyleyerek mutluluğunu paylaştı. 'Beşiktaş'ı çok seviyorum. Ama en çok da Orkun Kökçü'yü seviyorum. Ondan bir kara kartal forması istiyorum' diyen Erdal, pazartesi oynanacak maçı Beşiktaş'ın 2-1 kazanacağına inandığını ve tribünlerde bağıracağını ekledi.

Bu gelişme, hem Erdal'ın yakın çevresinde hem de kentte büyük sevinç yarattı; hayalin gerçeğe dönüşeceği haberini alanlar duygulandı.

toplumsal karşılık ve teşekkürler:

Ramazan Polat, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Erzurum Valiliği döneminden tanıdıklarını belirterek verilen yanıtın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Polat, bu çağrı sayesinde Erdal, ailesi ve kendisinin maçta misafir edileceğini söyleyerek memnuniyetini dile getirdi. Mamo'nun hayaline kavuşması herkes için tarif edilemez bir mutluluk kaynağı oldu ve sosyal medyada olumlu karşılık buldu.

ERDAL KARAGÖZ