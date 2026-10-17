Erzurumspor FK öne geçti: Cardoso'nun kafa golü ilk yarıda fark yarattı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı mavi-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada bulduğu golle devreyi önde kapadı.

ilk yarıda öne geçen gol:

3. dakikada Eyüpsporlu Yusuf Barasi'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü ve devamında gol olmadı. 19. dakikada ise sol kanattan gelen ortada Guram Giorbelidze'nin pasında arka direkte kafayı vuran Miguel Cardoso, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 1-0 yaptı. Bu gol mavi-beyazlılara ilk yarıda üstünlüğü getirdi.

stat, hakemler ve oyuncu kadroları:

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Eren Tozlu, Miguel Cardoso

Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahm Diabate, Emirhan Acar, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzaza, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Eyüpspor: Emre Bilgin, Konrad Michalak, Jawad El Yamiq, Zak Jules, Taşkın İlter, Anıl Yaşar, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Charles Raux Yao, Bilal Boutobba, Yusuf Barasi

Yedekler: Horatiu Moldovan, Talha Ulvan, David Costa, Abdelhamid Sabiri, Lenny Pintor, Hamza Akman, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş, Mete Kaan Demir

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Maçtaki resmi kayıtlar arasında gol: Miguel Cardoso (dk. 19) ve sarı kart: Zak Jules (Eyüpspor) yer aldı. İkinci yarıda takımların nasıl bir stratejiyle döneceği, maçın sonucu açısından belirleyici olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA ERZURUMSPOR FK, SAHASINDA EYÜPSPOR İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI MAVİ-BEYAZLI EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI.