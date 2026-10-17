Aydın valisi Varol terminalde yolcularla sohbet edip hizmetleri inceledi

Aydın valisi varol terminalde inceleme yaptı:

Dr. Osman Varol, Aydın Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek terminalde yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Vali Varol, terminalin işleyişini yerinde gözlemledi ve yetkililerden bilgi aldı.

yolcularla sohbet ve dilekler:

Günün her saatinde vatandaşların seyahatlerine ev sahipliği yapan terminalde bulunan yolcularla bir araya gelen Vali Varol, onların beklenti ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Varol, yolcularla kısa sohbetler gerçekleştirdi.

personelle görüşme ve temenniler:

Terminalde görev yapan personelle de bir araya gelen Vali Varol, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu ve yürütülen hizmetlerin sürekliliği hakkında bilgi aldı. Çalışanların görüşlerini dinleyerek hizmet kalitesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Ziyaret, terminaldeki hizmetlerin işleyişine ilişkin doğrudan iletişim ve değerlendirme fırsatı sağladı; Vali Varol hem yolcuların hem de personelin gündelik ihtiyaçlarına yönelik hassasiyet gösterdi.

AYDIN VALİSİ DR. OSMAN VAROL, ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE YOLCULAR VE GÖREVLİ PERSONELLE BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ ALDI.