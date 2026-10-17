Tribünlerin itici gücüyle Bodrum’un incileri Fenerbahçe Medicana’yı ağırlıyor

maç öncesi:

Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligin üçüncü haftasında güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana'yı konuk edecek. Karşılaşma 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak. Bodrum’un İncileri, ligdeki yoluna evinde alacağı iyi bir sonuçla devam etmeyi hedefliyor.

hazırlıklar ve hedefler:

Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk iki haftasında Karşıyaka ve Altınordu ile karşılaştı. Başantrenör Adnan Kıstak yönetiminde hafta boyunca süren antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmalara ağırlık verildi. Takım, özellikle servis-hücum organizasyonları ve blok-defans uyumunu güçlendirerek Fenerbahçe Medicana karşısında sahaya çıkacak. Yönetim ve teknik kadro, maçın kritik anlarında tribün teşvikinin belirleyici olacağı görüşünde.

başkanın çağrısı:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Hadi Türk, karşılaşma öncesi tüm Bodrum halkını tribünlere davet etti. Başkan Hadi Türk şu ifadeleri kullandı: Bodrum’un İncileri, bu sezon da kentimizi en iyi şekilde temsil etmek için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Sporcularımızın sahadaki azmi ve mücadelesi kadar tribünlerdeki taraftar desteği de bizim için çok kıymetli. Pazar günü kendi evimizde Fenerbahçe Medicana gibi önemli bir rakibi ağırlayacağız. Tüm Bodrum halkını, sporseverleri ve özellikle gençlerimizi Binnaz Karakaya Spor Salonu’na davet ediyorum. Gelin, tribünleri yeşil-beyaz renklerle dolduralım ve takımımızın yanında olduğumuzu hep birlikte gösterelim

Takım yönetimi ve oyuncular, taraftar desteğinin maç boyunca itici güç olacağına inanıyor. Bodrum’un İncileri, sahadan galibiyetle ayrılarak ligdeki hedeflerine yönelik olumlu bir ivme yakalamayı amaçlıyor.

KADINLAR 1. LİGİ A GRUBU’NDA MÜCADELE EDEN BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR KADIN VOLEYBOL TAKIMI, LİGİN ÜÇÜNCÜ HAFTASINDA FENERBAHÇE MEDİCANA’YI KONUK EDECEK.