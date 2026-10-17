Eryaman'da son hazırlıklar: Gençlerbirliği ve Galatasaray stada ulaştı

kafileler stada giriş yaptı:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ve Galatasaray kafileleri, maçın oynanacağı Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Ev sahibi ekip otobüsü ilk olarak stadyum önüne gelirken, arkasından sarı-kırmızılı takımın kafilesi alana giriş yaptı.

geliş sırası ve güvenlik:

Ev sahibi takımın gelişinin ardından Galatasaray'ı taşıyan takım otobüsü, polis ve güvenlik önlemleri eşliğinde stada yönlendirildi. Girişler sırasında kontroller sıkı tutuldu ve kafilelerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi.

maç bilgileri:

İki takım arasındaki mücadele, bugün saat 16.00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımlar soyunma odalarına geçmeden önce son hazırlıklarını tamamlıyor.

Her iki kafile de stadyuma gelişlerini tamamladı; maç öncesi atmosfer ve tedbirler hem takım yetkilileri hem de güvenlik ekipleri tarafından takip ediliyor.

FIRATCAN ÜZÜM