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Eryaman'da son hazırlıklar: Gençlerbirliği ve Galatasaray stada ulaştı

Gençlerbirliği ve Galatasaray kafileleri, Trendyol Süper Lig 8. haftasında bugün saat 16.00'da oynanacak maç için Eryaman Stadyumu'na ulaştı; girişler güvenlik önlemleriyle gerçekleşti.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:57

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Eryaman'da son hazırlıklar: Gençlerbirliği ve Galatasaray stada ulaştı

kafileler stada giriş yaptı:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşılaşacak olan Gençlerbirliği ve Galatasaray kafileleri, maçın oynanacağı Eryaman Stadyumu'na ulaştı. Ev sahibi ekip otobüsü ilk olarak stadyum önüne gelirken, arkasından sarı-kırmızılı takımın kafilesi alana giriş yaptı.

geliş sırası ve güvenlik:

Ev sahibi takımın gelişinin ardından Galatasaray'ı taşıyan takım otobüsü, polis ve güvenlik önlemleri eşliğinde stada yönlendirildi. Girişler sırasında kontroller sıkı tutuldu ve kafilelerin güvenliğinin sağlanmasına öncelik verildi.

maç bilgileri:

İki takım arasındaki mücadele, bugün saat 16.00'da başlayacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımlar soyunma odalarına geçmeden önce son hazırlıklarını tamamlıyor.

Her iki kafile de stadyuma gelişlerini tamamladı; maç öncesi atmosfer ve tedbirler hem takım yetkilileri hem de güvenlik ekipleri tarafından takip ediliyor.

FIRATCAN ÜZÜM

FIRATCAN ÜZÜM

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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