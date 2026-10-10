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Son köşe golü skoru eşitledi: Gençlerbirliği ile Amed 2-2

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler Eryaman'da 2-2 berabere kaldı; son dakikada Thalisson skoru eşitledi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son köşe golü skoru eşitledi: Gençlerbirliği ile Amed 2-2

maç özeti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Amed Sportif Faaliyetler ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele her iki takımın da zaman zaman üstünlüğü eline geçirdiği, son bölümde köşe vuruşuyla gelen golün belirleyici olduğu bir maç oldu.

maçtan dakikalar:

25. dakikada Amed Sportif Faaliyetler penaltıdan Dia Saba ile öne geçti. Ev sahibi ekip 55. dakikada Rafael Luis'in doğrudan kullandığı serbest vuruşla eşitliği sağladı. 68. dakikada Rayan Raveloson'un pasını değerlendiren Samuel Ballet Amed'i tekrar öne geçirdi. Maçın dengesini 90+3'te Tiago Gouveia'nın kullandığı köşe vuruşunda Thalisson'un kafa golü bozdu ve mücadele 2-2 sona erdi.

kadrolar ve değişiklikler:

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (66' Yiğit Hamza Aydar), Dimitrious Goutas, Thalisson, Metehan Baltacı, Abdurrahim Dursun (46' Salih Uçan), Tiago Gouveia (90+5' Ensar Çavuşoğlu), Ousmane Diabate, Franco Tongya (82' Prince Martor), Rafael Luis (82' Victor Orakpo), Pedro Mendes. Teknik direktör: Bernd Storck.

Amed Sportif Faaliyetler: Alban-Marc Lafont, Ermal Krasniqi (90+2' Mbaye Diagne), Lumbardh Dellova (85' Mehmet Yeşil), David Bates, Umut Meraş, Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (90+2' Cem Üstündağ), Samuel Ballet, Dia Saba (85' Miraç Acer), Mohamed Khalil (61' Ali Turap Bülbül), Gift Orban. Teknik sorumlu: Stef Wils.

Maç Eryaman Stadı'nda oynandı. Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil.

Sarı kartlar: Thalisson, İrfan Can Eğribayat, Metehan Baltacı, Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği); Umut Meraş, Dia Saba, Lumbardh Dellova, Alban-Marc Lafont (Amed Sportif Faaliyetler).

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA MÜCADELE ETTİĞİ AMED SPORTİF...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA MÜCADELE ETTİĞİ AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE 2-2 BERABERE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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