Manisa FK sahasında Muğlaspor'u yenmek için hazırlanıyor

Manisa FK hazırlıkları sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Muğlaspor'u konuk edecek olan Manisa Futbol Kulübü, 19 Ekim Pazartesi günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı ekip maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, ekip halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı ve devamında dayanıklılık odaklı koşu çalışmalarına yer verildi. Teknik ve kondisyon unsurlarının birlikte işlendiği antrenman, oyuncuların oyuna adapte olmasını sağlayacak şekilde yapılandırıldı.

Antrenmanın son bölümünde takım dar alan oyunlarıyla tempoyu ve pas bağlantılarını test etti; bu bölüm, hücum ve savunma koordinasyonunu toparlamaya yönelik olarak öne çıktı.

Hedef ve takvim:

Siyah-beyazlı takım, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Manisa FK hazırlıklarına, duyurulduğu üzere yarın yapılacak antrenmanla devam edecek ve maç günü taktik provasını tamamlayacak.

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA MUĞLASPOR'U KONUK EDECEK MANİSA FUTBOL KULÜBÜ, BU MÜSABAKANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.