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Bağdat'ta temas trafiği: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 52. Dışişleri Bakanları Konseyi için bulunduğu Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile ikili gündemi değerlendirdi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:28

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Merve Çelik

Bağdat'ta temas trafiği: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü

Bağdat'taki görüşme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

görüşmenin kapsamı:

Toplantı marjında gerçekleştirilen kabulde tarafların ikili gündemi ele aldığı bildirildi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine ve bölgesel işbirliğinin sürdürülmesine yönelik konuların değerlendirildiği ifade edildi.

ikili temasların akışı:

Bakan Fidan, Bağdat'taki programı çerçevesinde hem İİT toplantılarına katılıyor hem de ikili temaslarını sürdürüyor. Kabul, Fidan'ın bölgede yürüttüğü diplomatik temasların önemli bir ayağını oluşturdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT&#039;TA IRAK CUMHURBAŞKANI NİZAR AMEDİ TARAFINDAN KABUL...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA IRAK CUMHURBAŞKANI NİZAR AMEDİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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