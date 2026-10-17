Bağdat'ta temas trafiği: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Nizar Amedi ile görüştü

Bağdat'taki görüşme:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Bağdat'ta, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

görüşmenin kapsamı:

Toplantı marjında gerçekleştirilen kabulde tarafların ikili gündemi ele aldığı bildirildi. Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine ve bölgesel işbirliğinin sürdürülmesine yönelik konuların değerlendirildiği ifade edildi.

ikili temasların akışı:

Bakan Fidan, Bağdat'taki programı çerçevesinde hem İİT toplantılarına katılıyor hem de ikili temaslarını sürdürüyor. Kabul, Fidan'ın bölgede yürüttüğü diplomatik temasların önemli bir ayağını oluşturdu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BAĞDAT'TA IRAK CUMHURBAŞKANI NİZAR AMEDİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.