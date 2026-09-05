Erzurumspor'da kadro yenilemesi: gençlerle tecrübeli isimler aynı hamlede

erzurumspor fk transfer dönemini yoğun geçirdi

Trendyol Süper Lig'e 5 yıl aradan sonra dönen Erzurumspor FK, ilk transfer döneminde kadrosunda kapsamlı değişikliklere gitti. Mavi-beyazlı kulüp içeride birçok ismin sözleşmesini yenilerken dış transferde hem bonservisli hem kiralık isimlere yöneldi. Yapılan operasyonlarda genç oyuncu yatırımına ve tecrübeli isimlerin korunmasına aynı anda öncelik verildi.

iç transferler ve yeniden anlaşmalar:

Kulüp, iç transferde bir dizi oyuncuyla 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı. Bu isimler arasında 24 yaşındaki stoper Amar Gerxhaliu, 25 yaşındaki orta saha Sefa Akgün, 26 yaşındaki orta saha Murat Cem Akpınar, 35 yaşındaki forvet Eren Tozlu, 37 yaşındaki sağ bek Orhan Ovacıklı, 39 yaşındaki stoper Mustafa Yumlu, 25 yaşındaki savunma oyuncusu Cengizhan Bayrak, 31 yaşındaki orta saha Martin Rodriguez ve 26 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Özhan yer aldı.

Not olarak, Murat Cem Akpınar ile sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanmış olsa da ilerleyen dönemde sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

genç oyuncu hamlesi ve kiralama stratejisi:

Genç kadro yapılanmasına yönelik adımlar da atıldı. 18 yaşındaki stoper Taha İbrahim Rençber 1 yıllığına takım kadrosuna dahil edilirken, 21 yaşındaki orta saha Emirhan Acar ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüp, altyapıdan veya genç yaş gruplarından gelen oyunculara şans verme eğiliminde olduğunu gösterdi.

Ayrıca sözleşme imzalanıp kiralık gönderilen oyuncular da oldu: 20 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Erener ile 4 yıllık sözleşme imzalandıktan sonra 1 yıllığına kiralık gönderildi. 25 yaşındaki sağ kanat Özgür Sert ile 2 yıllık sözleşme imzalandı; Sert 1 yıllığına Şanlıurfaspor'a kiralandı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Furkan Özhan ise yeni 1 yıllık sözleşmesinin ardından kiralık olarak Vanspor FK'ya gönderildi.

dış transferler ve maliyetler:

Erzurumspor FK, yabancı transferlerinde hem bonservis ödeyerek hem de bedelsiz ve kiralık alternatiflerle kadrosunu güçlendirdi. Bonservisle kadroya katılan isimler arasında 28 yaşındaki orta saha Elisha Owusu (2 yıllık), 28 yaşındaki stoper Nihad Mujakic (3 yıllık) ve 32 yaşındaki kanat oyuncusu Miguel Cardoso (2 yıllık) bulunuyor. Bu üç transfer için toplam yaklaşık 1 milyon 525 bin euro bonservis ödendi: Owusu için 1 milyon euro, Mujakic için 400 bin euro, Cardoso için 125 bin euro.

Bunların yanında 30 yaşındaki kanat oyuncusu Gyrano Kerk (3 yıllık) ve 36 yaşındaki kaleci Ertuğrul Taşkıran (2 yıllık) bonservis bedeli ödenmeden takıma katıldı. Kiralık olarak ise 24 yaşındaki sağ bek Festy Ebosele İstanbul Başakşehir'den 1 yıllığına, 22 yaşındaki forvet Nariman Akhundzada Columbus Crew'dan 1 yıllığına, 22 yaşındaki orta saha Lawrence Agyekum Cercle Brugge'den 1 yıllığına kadroya dahil edildi. Ayrıca 26 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet Ibrahim Yalatif Diabate ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

ayrılıklar ve kiralık gönderilenler:

Transfer döneminde bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Takımdan ayrılan isimler arasında 28 yaşındaki orta saha Giovanni Crociata, 24 yaşındaki orta saha Cheikne Sylla ve 24 yaşındaki orta saha Salih Sarıkaya yer aldı. Ayrıca Hüsamettin Yener ve Kağan Moradaoğlu ile de yollar ayrıldı.

Kiralık gönderilen diğer oyuncular arasında Ali Ülgen (Bandırmaspor), İlkan Sever (Vanspor FK) ve Mert Önal (Sebat Gençlikspor) bulunuyor. Bu hamleler kulübün hem geniş bir kadro elde etme hem de genç oyunculara maç tecrübesi kazandırma stratejisinin parçası olarak değerlendirilebilir.

Genel olarak Erzurumspor FK, Süper Lig'e dönüşünde dengeli bir yaklaşım benimsedi: gençlere yatırım yapılırken tecrübeli isimler de korunup takıma uyum sağlayacak yabancı ve yerli oyuncular kadroya dahil edildi. Kulübün sezon boyunca nasıl bir performans sergileyeceği, yapılan bu kadro hamlelerinin sonuçlarını belirleyecek.

NERİMAN AKHUNDZAZA