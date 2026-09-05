Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, yarın 20.00'de Kocaelispor deplasmanında; sakat ve cezalı 6 oyuncusuz sahaya çıkıp kötü sonuçları düzeltmek istiyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde

maç öncesi son durum:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçları dengelemek için Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İlk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin etkisini silmek istiyor. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

Karadeniz ekibi, Nuri Asan Tesisleri'nde bugün gerçekleştireceği ter antrenmanıyla son hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ardından Samsun kafilesi Kocaeli'ye hareket ederek kampa girip maç saatini bekleyecek.

eksikler ve kadro:

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Elayis Tavsan ve Marius Mouandilmadji ile daha önce ertelenen kırmızı kart cezası onaylanan Elliot Watt olmak üzere toplam 6 eksik bulunuyor. Bu isimlerin yokluğunda teknik direktör Thorsten Fink, takımı muhtemelen 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürecek.

Beklenen ilk 11 şu şekilde: kalede Okan Kocuk; savunmada Joe Mendes, Gabriele Guarino, Strahinj Erakovic, Logi Tomasson; ön liberoda Yunus Emre Çift ile Celil Yüksel; hücum hattında Emre Kılınç, Antoine Sekongo, Afonso Sousa ve forvet hattında Saikouba Jarju.

taktik beklenti:

Fink'in 4-2-3-1 yerleşimiyle orta sahada denge kurup kanatlardan hücuma hızlı geçişler araması bekleniyor. Eksik oyuncular nedeniyle yedeklerin katkısı ve disiplinli bir savunma organizasyonu maçın kilidini açacak unsurlar olarak öne çıkıyor. Samsunspor, deplasmandan galibiyet çıkarmayı başararak ligde ivme kazanmayı amaçlıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNEREK, SON HAFTA...

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNEREK, SON HAFTA ALDIĞI FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadrolar yenilendi: Çorum FK öne çıktı, büyükler stratejik hamleler yaptı
images

Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı
images

Kütahyaspor genç kanadını Adem Yeşilyurt ile güçlendirdi
images

Kayserispor’da toplu ayrılık: 20 futbolcu kadrodan çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

KKTC'de yolcu gemisi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu

Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır