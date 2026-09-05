Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde

maç öncesi son durum:

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçları dengelemek için Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. İlk 3 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı yenilginin etkisini silmek istiyor. Maç yarın saat 20.00'de başlayacak.

Karadeniz ekibi, Nuri Asan Tesisleri'nde bugün gerçekleştireceği ter antrenmanıyla son hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ardından Samsun kafilesi Kocaeli'ye hareket ederek kampa girip maç saatini bekleyecek.

eksikler ve kadro:

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Elayis Tavsan ve Marius Mouandilmadji ile daha önce ertelenen kırmızı kart cezası onaylanan Elliot Watt olmak üzere toplam 6 eksik bulunuyor. Bu isimlerin yokluğunda teknik direktör Thorsten Fink, takımı muhtemelen 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürecek.

Beklenen ilk 11 şu şekilde: kalede Okan Kocuk; savunmada Joe Mendes, Gabriele Guarino, Strahinj Erakovic, Logi Tomasson; ön liberoda Yunus Emre Çift ile Celil Yüksel; hücum hattında Emre Kılınç, Antoine Sekongo, Afonso Sousa ve forvet hattında Saikouba Jarju.

taktik beklenti:

Fink'in 4-2-3-1 yerleşimiyle orta sahada denge kurup kanatlardan hücuma hızlı geçişler araması bekleniyor. Eksik oyuncular nedeniyle yedeklerin katkısı ve disiplinli bir savunma organizasyonu maçın kilidini açacak unsurlar olarak öne çıkıyor. Samsunspor, deplasmandan galibiyet çıkarmayı başararak ligde ivme kazanmayı amaçlıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG EKİPLERİNDEN SAMSUNSPOR, KOCAELİSPOR DEPLASMANINDAN 3 PUANLA DÖNEREK, SON HAFTA ALDIĞI FENERBAHÇE MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR.