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Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı

MXGP Türkiye, Arabica Coffee desteğiyle 9. kez Afyonkarahisar'da başladı; 4 kategoride antrenman ve sıralamanın ardından EMX125 ve EMX250 bugün yarışacak.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı

Afyonkarahisar'da start:

Dünyanın en prestijli motokros organizasyonlarından biri olan MXGP Türkiye, Afyonkarahisar'da kapılarını açtı. Organizasyon bu yıl Arabica Coffee katkısıyla ve 9. kez aynı ev sahibi kentte düzenleniyor.

Etkinlik, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve pist, hem yerli hem de uluslararası sporcular için zorlu bir parkur sunuyor. Yarışma boyunca sergilenecek performanslar, şampiyonanın kalitesini ve Afyonkarahisar'ın motor sporları altyapısını bir kez daha gösteriyor.

Kategoriler ve program:

Şampiyona, 4 kategoride düzenlenen antrenman ve sıralama turlarıyla başladı. Gün içinde planlanan program çerçevesinde sürücüler pistte hız, teknik ve kondisyonlarını test ediyor; sıralama sonuçları yarış düzenini belirleyecek.

Aynı gün içerisinde Avrupa Motokros Şampiyonası olan EMX125 ve EMX250 kategorilerinde de ilk yarışlar koşulacak. Bu kategoriler, genç ve yükselen yeteneklerin uluslararası sahnedeki performanslarını görmek açısından ayrı önem taşıyor.

Uluslararası katılım ve yayın:

Organizasyona çok sayıda ülkeden sporcu katılıyor; listede Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye yer alıyor. Bu geniş katılım, yarışmanın rekabet düzeyini ve uluslararası önemini pekiştiriyor.

Organizasyon, 180 ülkede yayınlanarak milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Yayın ağı ve katılımcı profili, MXGP Türkiye'yi küresel motokros takviminde öne çıkaran unsurlar arasında bulunuyor.

Afyonkarahisar etabının ilerleyen saatlerinde ve günlerde hangi sürücülerin öne çıkacağı, sıralama turlarından elde edilecek sonuçlar ışığında netleşecek. Yarışlar, hem pist içi mücadeleleri hem de takım stratejilerini izlemek isteyenler için dikkat çekici gelişmeler barındırıyor.

Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye, Afyonkarahisar’da start aldı.

Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye, Afyonkarahisar’da start aldı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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