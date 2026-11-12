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Erzurum’un çevre vizyonu dünya sahnesinde: sıfır atıkla iklim direncine yatırım

Mehmet Sekmen, COP31'de Erzurum'un çevre vizyonunu uluslararası platformda sundu; sıfır atık ve döngüsel ekonomiyle iklim dirençliliğini öne çıkardı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum’un çevre vizyonu dünya sahnesinde: sıfır atıkla iklim direncine yatırım

uluslararası oturumda gündem:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında İLBANK tarafından organize edilen Birleşmiş Milletler Mavi Bölge oturumuna katıldı. Oturum, "Sıfır Atık Şehirler: İklim Dirençliliği için Atıkların Azaltılması ve Kaynak Geri Kazanımı" başlığıyla; Norio Saito moderatörlüğünde gerçekleştirildi ve Asya Kalkınma Bankası, İLBANK ile Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) temsilcilerinin katılımıyla sürdürüldü.

Programda, belediyelerin sıfır atık uygulamalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki stratejik rolü ve döngüsel ekonominin yerel kalkınmaya katkıları kapsamlı biçimde ele alındı. Sekmen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın uygulama örnekleri üzerinden politikaların etkililiğini değerlendirdi.

yerel uygulamalar ve örnekler:

Başkan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü sıfır atık eğitimleri, geri kazanım faaliyetleri ve mobil atık getirme merkezleri ile çevresel farkındalık çalışmalarını detaylandırdı. Sekmen, uygulamaların sadece atık toplama ve bertarafla sınırlı olmadığına dikkat çekerek bunun doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ekonomik değer üretimi açısından bütüncül bir yaklaşım olduğunu belirtti.

"Sıfır atık, yalnızca atıkları yönetmek değil; doğal kaynaklarımızı korumak, enerji tüketimini azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmak için yürütülen kapsamlı bir dönüşüm sürecidir" sözleri oturumda vurgulandı ve uygulamanın şehirlerin iklim hedeflerine ulaşmasındaki merkezi rolü tekrarlandı.

yatırımlar, finansman ve iş birliği çağrısı:

Oturumda ayrıca sürdürülebilir atık yönetimi yatırımlarının yaygınlaştırılması için uluslararası finansman mekanizmaları, teknoloji transferi ve kurumsal iş birliklerinin güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Sekmen, yerel yönetimlerin kaynak verimliliği ve toplumsal katılımı artırarak iklim hedeflerine ulaşabileceğini belirtti ve uluslararası paydaşlara iş birliği çağrısı yaptı.

Genel değerlendirme, sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kazanımlar da ürettiğini; bu nedenle yerel uygulamaların uluslararası platformlarda paylaşılmasının hem bilgi transferi hem de ortak yatırımlar açısından önem taşıdığı yönünde oldu.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ‘ERZURUM’UN ÇEVRE VİZYONU’NU ULUSLARARASI...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ‘ERZURUM’UN ÇEVRE VİZYONU’NU ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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