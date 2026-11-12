Kaynaşlı'da acının 27. yılı: dualar, anılar ve belediye başkanının duygusal anları

12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen ve Düzce’de geniş tahribata yol açan depremin üzerinden 27 yıl geçti. Felakette yaşamını yitirenler, Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Program kapsamında ilk olarak Kaynaşlı Mezarlığı ziyaret edilerek kabirler başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı.

mezarlık ziyaretinde yaşananlar:

Mezarlıkta yakınlarını kaybeden aileler, aradan geçen 27 yıla rağmen taze kalan acılarını bir kez daha hissetti. Ziyarete katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, hayatını kaybedenleri rahmetle andı; dualar ve Kur’an tilaveti programın temel unsurlarını oluşturdu. Tören boyunca hüzünlü anlar yaşanırken, toplumun ortak belleğinde yer etmiş kayıplar anıldı.

belediye başkanının konuşması:

Anma programında konuşan Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal, o gün ilçede belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak yaşadığı anları ve kayıpları yeniden yad edince duygusal anlar yaşadı. Konuşmasını tamamlamakta zorlanan Altundal, "Bizler için Kaynaşlı’da acıların yaşandığı, unutulması mümkün olmayan acı bir gün, acı bir tarih. Biraz kusura bakmayın, duygulanıyorum. O gün de belediye başkanıydım, bugün de belediye başkanıyım. Yani o gün yaşadıklarımı tekrar hatırlamak Unutmamak ve unutturmamak adına güzel şeyler yapıyoruz. Çok konuşamayacağım, biraz duygulanıyorum. Kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Allah bu acıları bir daha yaşatmaz. Memleketimize, milletimize böyle acılar; deprem, sel ve yangın gibi felaketler yaşatmaz diye umut ediyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

vali makas'ın değerlendirmesi:

Programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas ise mezarlık ziyaretinde karşılaştıkları bir babanın acısını aktararak, depremin yol açtığı kayıpların büyüklüğüne vurgu yaptı. Makas, depremde 5 evladını, 3 yeğenini kaybeden bir vatandaşın yaşadığı acıya dikkat çekti ve inanç üzerinden bir değerlendirme yaparak, 316'sı Kaynaşlı’da olmak üzere 845 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. Vali Makas konuşmasında, depremde ölenlerin iman ve inanç gereği "deprem şehidi" olarak değerlendirildiğini belirterek, onlara rahmet dileğinde bulundu.

Anma programı, dualar ve konuşmaların ardından sonlandırıldı. 27 yıl sonra bile toplum hafızasında canlı kalan kayıplar, Kaynaşlı’da gerçekleştirilen törenlerle yine saygı ve hüzünle yad edildi.

Depremin 27. yılında hüzünlü anma: Belediye başkanı duygusal anlar yaşadı