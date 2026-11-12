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Yurtlarda afet bilinci: Adıyaman'da öğrenci ve personel eğitimi

Adıyaman'da KYK yurtlarındaki öğrenci ve personele AFAD tarafından verilen eğitimde deprem, tahliye ve afet öncesi alınacak tedbirler uygulamalı anlatıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yurtlarda afet bilinci: Adıyaman'da öğrenci ve personel eğitimi

eğitimin kapsamı:

Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kentte bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik düzenlenen eğitimde, katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri, afet sonrası tahliye süreçleri ve toplanma alanlarının önemi hakkında bilgi verildi.

uygulamalı eğitim ve doğru davranışlar:

Eğitim programında teorik sunumların yanı sıra uygulamalı tahliye tatbikatları ve toplanma alanlarına yönlendirmeler yer aldı. Katılımcılara, deprem anında alınması gereken pozisyonlar, güvenli alanlara yönelim ve iletişim kurma yöntemleri ayrıntılı biçimde gösterildi; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmanın hayat kurtardığı vurgulandı.

süreklilik ve toplum bilinci:

Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, farkındalık çalışmalarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasının önemine dikkat çekerek benzer etkinliklerin devam edeceğini kaydetti.

ADIYAMAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN, KENTTE BULUNAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU...

ADIYAMAN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (AFAD) TARAFINDAN, KENTTE BULUNAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU (KYK) YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERE VE GÖREVLİ PERSONELE YÖNELİK AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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