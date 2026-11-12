Kaynaşlı'da depremin 27. yılı: anma ve duygular

12 Kasım 1999'da Düzce'de yaşanan büyük depremin üzerinden 27 yıl geçti. Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen anma programlarında hayatını kaybedenler kabirleri başında dualarla yad edildi. Programlar, hem kayıpların acısını yaşayan ailelerin hem de kamu görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve anma, hüzünlü bir atmosferde tamamlandı.

mezarlık ziyareti ve dualar:

Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Kaynaşlı Mezarlığı ziyaret edildi. Burada depremde yaşamını yitiren vatandaşların kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Yakınlarını kaybeden aileler, aradan geçen 27 yıla rağmen dinmeyen acılarını tekrar hissetti; protokol üyeleri ve vatandaşlar birlikte dua etti.

Mezarlık ziyaretinin ardından ilçe merkezinde düzenlenen programda katılımcılar depremde ölenleri rahmetle andı. Törenler, kayıpların anısını canlı tutma ve toplum hafızasında unutturmama çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi.

yetkililerin konuşmaları:

Kaynaşlı Belediye Başkanı Efdal Altundal anma sırasında duygusal anlar yaşadı. Başkan Altundal, 27 yıl önce de belediye başkanı olduğunu hatırlatarak konuşmasını tamamlamakta güçlük çekti ve şunları söyledi: "Bizler için Kaynaşlı’da acıların yaşandığı, unutulması mümkün olmayan acı bir gün, acı bir tarih. Biraz kusura bakmayın, duygulanıyorum. O gün de belediye başkanıydım, bugün de belediye başkanıyım. Yani o gün yaşadıklarımı tekrar hatırlamak unutmamak ve unutturmamak adına güzel şeyler yapıyoruz. Çok konuşamayacağım, biraz duygulanıyorum. Kusura bakmayın. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Allah bu acıları bir daha yaşatmaz. Memleketimize, milletimize böyle acılar; deprem, sel ve yangın gibi felaketler yaşatmaz diye umut ediyorum."

Düzce Valisi Mehmet Makas da mezarlık ziyareti sırasında karşılaştıkları bir babanın öyküsüne değinerek acının ülke genelinde hissedildiğini vurguladı. Vali Makas, depremde 5 çocuğunu ve 3 yeğenini kaybeden bir vatandaşla karşılaştıklarını anlattı ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Beş evladını, üç yeğenini Rahman’a teslim etmiş. Bizim inancımızda ve imanımızda, depremde hayatını kaybedenlerin her biri deprem şehididir. ... 12 Kasım 1999’da, bundan 27 yıl önce, 316’sı Kaynaşlı’mızda olmak üzere hayatını kaybeden 845 vatandaşımız, Düzce’mizin şehididir, aziz milletimizin şehididir. Onlar, hayatlarını Allah’ın bir insana lütfedebileceği en yüce makamlardan biri olan şehitlik mertebesinde tamamladılar. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin."

Anma programı, kayıpların hatırlanması, toplum dayanışmasının güçlendirilmesi ve benzer acıların tekrar yaşanmaması dilekleriyle sonlandı. Tören sırasında yapılan dualar ve yetkililerin sözleri, felaketin yarattığı derin etkilerin halen hissedildiğini gösterdi.

KAYNAŞLI BELEDİYE BAŞKANI EFDAL ALTUNDAL