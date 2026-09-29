Erzurum'un kalkınma rotasını tamamlayacağız diyen Saim Özakalın yeniden aday

Saim Özakalın yeniden adaylığını açıkladı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Meclis Üyesi ve Komite Üyesi Adayları Buluşması'nda yeni dönem için ETSO başkanlığına yeniden aday olduğunu duyurdu. Özakalın, talebinin makam arzusu olmadığını belirterek, "Başladığımız işi yarıda bırakmama, açık kalan dosyaları kapatma ve bu şehre verdiğimiz sözü yerine getirme talebidir" dedi.

görev döneminin bilançosu:

Özakalın, görev süresinin ayrıntılı bir muhasebesini yaparak ETSO'nun kurumsal kapasitesini güçlendirdiklerini vurguladı. Oda, 35 yıl sonra TOBB Yönetim Kurulu'nda temsil edilerek Erzurum'un Ankara'da doğrudan sesini duyurma imkânı buldu. Bu sayede teşvik, sınır ticareti ve finansmana erişim gibi konular kesintisiz olarak en üst düzeyde gündeme taşındı.

Hizmet anlayışında modernizasyonun öncelikli olduğunu belirten Özakalın, ETSO'yu yeniden 5 Yıldızlı Akredite Oda statüsüne kavuşturduklarını, ETSO Vakfı Merkezi ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'ni hayata geçirdiklerini ve web ile mobil uygulamalarla dijital hizmetleri genişlettiklerini söyledi. 2022'den bu yana 2.900'ü yeni kuruluş tescili olmak üzere 11.500'ün üzerinde ticaret sicili işlemi gerçekleştirildi, binlerce belge düzenlendi ve 120'den fazla kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

2. osb ve yatırım hedefleri:

Erzurum'un sanayi altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen 2. Organize Sanayi Bölgesi projesinde 152 hektarlık alanda 71 sanayi parselinin yatırımcılara tahsis edildiğini aktaran Özakalın, tahsisli firmaların planladığı sabit yatırım tutarının 5 milyar 720 milyon lira ve etap tamamlandığında öngörülen istihdamın 4.500 kişi olduğunu belirtti. Tüm etaplar tamamlandığında hedefin 10 milyar lira yatırım ve 20 bin kişilik istihdam olduğunun altını çizdi.

Ayrıca organize sanayi bölgelerinin "5+1 uygulaması" ile 6. Bölge desteklerinden yararlandığını ve bu hakkın 2030 yılına kadar devam edeceği müjdesini aldıklarını ifade etti.

strateji rehberi ve küresel açılım:

Özakalın, kentin planlı büyümesi için hazırlanan "2034’e Doğru Erzurum" strateji rehberini tanıttı. Rehberin hazırlanmasında 35 meslek komitesi, 20 paydaş kurum ve 2.400 anket verisinin kullanıldığını belirterek, sanayiden tarıma uzanan sekiz başlıkta beşer sorun, çözüm ve stratejik teklif içerdiğini ve bunun Ankara görüşmelerinde temel argüman olarak kullanıldığını söyledi.

Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen UR-GE çalışmaları kapsamında ETSO üyeleri yeni ihracat pazarlarıyla buluşturuluyor; bugüne kadar 300'ün üzerinde firma dış pazarlara taşındı ve önümüzdeki dönemde 12 ülkeye daha heyetler düzenlenmesi planlanıyor.

istihdam ve finansman başarıları:

Özakalın, istihdam odaklı çalışmaların sonuçlarına dikkat çekti: Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında 128 kurs açılarak 3.232 kişiye mesleki eğitim verildi; ETSO garantörlüğünde 1.859 kişi doğrudan istihdama kazandırılarak NİYEP'te Türkiye birinciliği elde edildi. ABİGEM aracılığıyla bölgeye 4 milyar 413 milyon lira hibe ve destek kaynağı sağlandı. KOSGEB ve KGF iş birlikleriyle yaklaşık 6 milyar 390 milyon lira tutarında finansman Erzurum iş dünyasıyla buluştu. Yaklaşık 200 milyon lira yatırımla ETSO Vakfı için şehir merkezinde yeni bir hizmet kompleksi inşa edildi ve uluslararası katılımla düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" ile Erzurum ekonomik fikir üreten bir merkez olarak tanıtıldı.

yeni dönem vizyonu:

Özakalın, yeni dönemde Erzurum'un tamamının kalıcı olarak 6. Bölge teşviklerine alınması için çalışmalarını sürdüreceklerini ve bir dizi vizyon projesi hayata geçirileceğini açıkladı. Planlar arasında 2. OSB için ilave 244 ve 65 hektarlık alan tahsisleri, vakıf arazisine OSB statüsü kazandırılarak aynı alanda Mesleki ve Teknik Lise, Model Fabrika ve Soğuk Hava Test Merkezi kurulması yer alıyor. Ayrıca Aziziye Besi Tarıma Dayalı İhtisas OSB'nin tamamlanması, sanayicilere özel teminat modeli için KGF ve bankalar nezdinde çalışmalar yürütülmesi ve ETSO bünyesinde ülke ihracat ofisleri kurulması hedefleniyor.

Özakalın, devlet teşviklerini yatırımın en güçlü itici gücü olarak gördüklerini belirterek, bölgesel teşviklerden iş dünyasının en etkin şekilde faydalandırılacağını ve yeni OSB'de savunma sanayisinin yatırım yapması için de girişimlerin süreceğini vurguladı.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI (ETSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN, DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI MECLİS ÜYESİ VE KOMİTE ÜYESİ ADAYLARI BULUŞMASI'NDA YENİ DÖNEM İÇİN ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI.