Erzurum’da kışın vazgeçilmeyen lezzeti

Erzurum'da özellikle soğuk havalarda sofraların gözdesi haline gelen kelle paça çorbası, geleneksel tarif ve besleyici yapısıyla öne çıkıyor. Uluslararası geleneksel lezzet rehberi TasteAtlas'ın kullanıcı oylarıyla hazırladığı "Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri" listesinde 4,1 puanla 5. sırada yer alan kelle paça, gastronomi çevrelerinde de dikkat çekiyor.

Genellikle koyun veya kuzu başı ile ayak etlerinin uzun saatler boyunca kaynatılmasıyla hazırlanan çorba, yüksek kolajen içeriğiyle biliniyor. Türkiye'de kış aylarında ve özellikle sabah kahvaltılarında sıkça tercih edilen kelle paça, sarımsak, sirke, limon suyu ya da unlu terbiye ile servis edilebiliyor.

Hazırlık ve pişirme süreci:

Kelle paçanın hazırlanışı, emek isteyen ve zaman alan bir süreç. İşletme sahibi Emrullah Barkın (54), çorbanın zahmetini şu sözlerle anlattı: "Kelle paça kollajen açısından iyidir, sağlık için de iyidir. Biz de burada kelle paçayı yapıyoruz, tabii çok da müşterilerimiz memnun oluyor. Grip hastalığı ve bu tür hastalıklar için faydalıdır."

Barkın, kullandıkları malzemenin hazırlık aşamalarını şu şekilde aktardı: "Kelleler bir gün önceden bize gelir, suya yatırırız, belirli aralıklarla 3-4 su değiştiririz. Daha sonra bunu kazanlara alırız, kazanlarda kaynatır, üzerine çıkan köpüğünü, kefini, kanını alırız. Ondan sonra ikinci bir suyla pişirmeye çıkarırız. Meşakkatli bir iş, biraz yorucudur."

İşletme sahibi, çorbayı sadece kellenin yanak ve dilinden hazırladıklarını vurgulayarak, "bizde kelle paça çorbasına yürek veya herhangi bir et katışı yok. Sadece kellenin yanak ve dilinden yapıyoruz. Kelle eti dışında et katılmasını tavsiye etmem. Orijinali daha iyi olur, daha sağlıklı olur" dedi. Ayrıca ayak paça ile karışımın ayrı bir lezzet kattığını belirterek, ikisinin birleşiminin daha faydalı olduğunu söyledi.

Fiyat, servis ve tüketici görüşleri:

Erzurum'da kelle paça fiyatları işletmeden işletmeye değişiyor; yaygın olarak görülen aralık 250 ila 350 TL olarak belirtiliyor. Küçük kase veya az çorba şeklindeki servisler ise porsiyon miktarına göre farklı fiyatlandırılıyor.

Çorbayı düzenli tükettiğini söyleyen Sertaç Sekmen, kelle paçanın hem sağlık hem de lezzet açısından memnuniyet verdiğini belirtti: "kelle paça hem sağlıklı hem kolajen içerikli, sürekli tükettiğimiz bir ürün. Dünyadaki beşinci sıradaki burada yeseydi belki üçe, ikiye, bire kadar da çıkabilirdi. Sağlıklı, içeriğinden de çok memnun olduğumuz, kendine has bir lezzeti olan bir ürün."

Kelle paça, hem yerel damak tadını koruyan hem de uluslararası listelerde tanınırlık kazanan bir yemek olarak Erzurum sofralarında yerini korumaya devam ediyor.

Kelle paça dünya beşincisi, Erzurum'da sofraların gözdesi