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Otomobil kamyonun altına girince 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Kahta-Adıyaman yolu 14. kilometre Arılı Köyü yakınlarında otomobilin kamyona arkadan çarpıp altına girmesi sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otomobil kamyonun altına girince 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Kahta'da trafik kazası

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir otomobil, arkasından çarptığı iş kamyonunun altına girerek üç kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

kaza yeri ve koşulları:

Kaza, Kahta-Adıyaman yolu üzeri 14. kilometredeki Arılı Köyü yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre 07 N 8225 plakalı otomobili kullanan Baran T. (24), önünde seyreden 02 KB 010 plakalı iş kamyonunu, şoförü Selim Y. (41) idaresinde iken arkadan çarptı; otomobil kamyonun altına girdi.

yaralılar, müdahale ve hastane sevki:

Kaza sırasında her iki araç sürücüsü ile otomobilde bulunan Nisa T. yaralandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Durumları ağır olan Baran T. ve Nisa T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı Selim Y. ise Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN&#039;IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONA ARKADAN ÇARPARAK ALTINA GİRMESİ SONUCU 2&#039;Sİ AĞIR 3...

ADIYAMAN'IN KAHTA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KAMYONA ARKADAN ÇARPARAK ALTINA GİRMESİ SONUCU 2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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