Ankara soruşturmasında antalya iş yerinde 1,5 milyar lira daha bulundu, toplam tutar 2,5 milyara yaklaştı

Ankara merkezli soruşturmada yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Mehmet Fatih Tançalan ile bağlantılı kişilere yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni bir delil daha ortaya çıktı. Yapılan aramada Antalya'daki bir iş yerinde tutulan yüklü miktardaki nakit para, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Antalya'da ele geçirilen miktar:

Soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli Hakkı Doğanın beyanları doğrultusunda Antalya'da bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada 1.541.395.000 TL tutarında nakit para bulundu. Ele geçirilen paraların kaynağı, gerçeklik durumu ve suçla bağlantısının tespiti amacıyla detaylı incelemeler sürüyor.

İstanbul'daki önceki bulgular ve toplam tutar:

Daha önce yapılan operasyonlarda da yüklü döviz ele geçirildi. 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul'da iki otomobilde bulunan 16.440.000 avro ve 700.000 ABD doları, o tarihteki döviz kurları üzerinden yaklaşık 934 milyon TL olarak değerlendirildi. Antalya'daki yeni bulgu ile birlikte, soruşturma kapsamında açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplam 2.475.395.000 TL'ye yükseldi ve ele geçirilen nakit tutarı yaklaşık 2,5 milyar TL'ye yaklaştı.

sahte döviz iddiası ve soruşturmanın seyri:

Soruşturma dosyasına geçen bilgilere göre ele geçirilen dövizler arasında sahte banknotlar olduğuna ilişkin tespitler yapıldı. Sahte olduğu öne sürülen banknotların miktarının ve hangi işlemlerde kullanılabileceğinin belirlenmesine yönelik adli incelemeler devam ediyor. Bu durum, şüphelilerin yüksek miktarda nakit göstererek kişilerden para temin ettikleri iddialarının seyrinde belirleyici olabilir.

operasyonlar, yakalamalar ve tutuklamalar:

Soruşturma, bir mağdurun başvurusu üzerine başlatıldı; şikâyetçiye göre Mehmet Fatih Tançalan görüntülü görüşmelerde yüksek miktarda nakit para göstererek güven sağlamış ve bu yöntemle para temin etmişti. Hakkı Doğan'ın ifadeleri sonrası 26 Eylül 2026'da İstanbul'da iki otomobilde arama yapıldı ve yüksek miktarda döviz ile iki araç ele geçirildi. Doğan tutuklandı ve ifadesi doğrultusunda soruşturma genişletildi.

6 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı; şüphelilerden İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel hakkında tutuklama kararı verildi. Şüpheli Fatmanur Tançalan hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 9'a ulaştı. Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüpheliler hakkında incelemeler sürüyor.

araştırmanın odak noktaları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada ele geçirilen nakit paraların kaynağını, transfer yollarını ve şüphelilerin finansal bağlantılarını ayrıntılı şekilde araştırıyor. Sahte olduğu değerlendirilen dövizlerin miktarının tespiti ve bu banknotların nasıl elde edilip kullanıldığı yönündeki bulgular, soruşturmanın yönünü etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca şüphelilerin benzer yöntemlerle başka kişileri mağdur edip etmediklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleriyle sürdürülüyor.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞININ MEHMET FATİH TANÇALAN VE BAĞLANTILI ŞÜPHELİLERE YÖNELİK YÜRÜTTÜĞÜ KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASINDA YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI.