Bahçeli: soruşturmalar yargı öncesi genelleştirilerek suçlama aracı yapılmamalı

bahçeli'nin sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Bahçeli, gündeme gelen (Fon soruşturması) hakkında değerlendirme yaparken bazı çevrelerin konu hakkında hızlı ve çeşitli yorumlar ürettiğini belirtti.

Konuşmasında, "(Fon soruşturması)Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor." ifadesini aktaran Bahçeli, hukuki süreç tamamlanmadan yapılan genelleme ve yaygın suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bahçeli, iddiaların ve tartışmaların önce hukuk zemininde araştırılmasının önemine dikkat çekti; siyasi tartışmaların, soruşturmaların seyrini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Parti liderinin açıklamaları, soruşturmaların siyasileştirilmesine karşı temkinli olunması gerektiği mesajını içeriyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fon soruşturması)Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor. Hukuken araştırılmadan sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler"