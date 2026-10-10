Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Bahçeli: soruşturmalar yargı öncesi genelleştirilerek suçlama aracı yapılmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması tartışmalarını eleştirerek hukuki araştırma olmadan genelleme ve suçlamaların doğru olmadığını vurguladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 14:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bahçeli: soruşturmalar yargı öncesi genelleştirilerek suçlama aracı yapılmamalı

Bahçeli: soruşturmalar yargı öncesi genelleştirilerek suçlama aracı yapılmamalı

bahçeli'nin sözleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde konuştu. Bahçeli, gündeme gelen (Fon soruşturması) hakkında değerlendirme yaparken bazı çevrelerin konu hakkında hızlı ve çeşitli yorumlar ürettiğini belirtti.

Konuşmasında, "(Fon soruşturması)Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor." ifadesini aktaran Bahçeli, hukuki süreç tamamlanmadan yapılan genelleme ve yaygın suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Bahçeli, iddiaların ve tartışmaların önce hukuk zemininde araştırılmasının önemine dikkat çekti; siyasi tartışmaların, soruşturmaların seyrini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Parti liderinin açıklamaları, soruşturmaların siyasileştirilmesine karşı temkinli olunması gerektiği mesajını içeriyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: &quot;(Fon soruşturması)Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Fon soruşturması)Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor. Hukuken araştırılmadan sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçeli: terörsüz Türkiye hedefine sabır ve sorumlulukla ilerlenmeli
images

İnan Manisa ziyaretinde muhalefete uyarı: dedikodularla siyaset zarar verir
images

Turan idealinin açılış kapısı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliği
images

Optimus Prime görevini tamamladı, geride kalan son naaş için aramalar sürecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devrek'in son demir ustası mesleğini tek başına yaşatmaya çalışıyor

Kaya parçalarından kaçınma manevrası istinat duvarına çarpmayla sonuçlandı: 3 yaralı

Gölpazarı kaymakamı gençlerle bir araya gelerek değerleri vurguladı

Anadolu mezunu Selin Toprak uzay temalı animasyonla TRT finalinde

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması