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kamu zararına neden olan hastane ruhsatı için dernekten suç duyurusu

KAL-DER, Uğurlu Royal Hospital ruhsatının pasif bırakılmasının 90 milyon TL'lik kamu zararı yarattığını belirterek Başkan Hasan Baltacı hakkında suç duyurdu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

kamu zararına neden olan hastane ruhsatı için dernekten suç duyurusu

Derneğin açıklaması:

Kastamonu Kalkındırma Derneği (KAL-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Tugay Civelekoğlu, Kastamonu Belediyesi bünyesindeki özel hastane ruhsatı ile ilgili düzenlediği basın toplantısında Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve ilgili belediye personelleri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Civelekoğlu, toplantıda önce Kastamonu Belediye Meclisi'nin Ekim ayı oturumunda geçen konuşmaların videosunu basın mensuplarına izlettiklerini belirtti. Dernek olarak amaçlarının Kastamonu'nun kalkınması ve menfaatinin korunması olduğunu vurgulayan Civelekoğlu, ruhsatın değerlendirilmesi için başkanlığa defalarca çağrı yapıldığını; dilekçe, basın açıklaması ve randevu taleplerine yanıt verilmediğini söyledi.

Ruhsatın pasif bırakılmasına yönelik eleştiriler:

Civelekoğlu, Belediye Meclisi toplantısında bazı üyelerin ruhsatın gündemden düşürülmesini talep ettiğini aktardı ve bu tutumu kastamonu için kaçırılan bir fırsat olarak nitelendirdi. Dernek başkanı, eldeki ruhsat ve taşınmazın farklı değerlendirme modelleriyle sürekli gelir elde edilebileceği önerilerinin dikkate alınmadığını, bunun yerine 'satış' gibi kısa vadeli yaklaşımların benimsendiğini söyledi.

Konuşmasında ayrıca, meclis üyelerinin ve belediye yönetiminin açıklamalarının hatalı algı yaratmaya yönelik olduğunu iddia eden Civelekoğlu, bu yaklaşımın ruhsatın ve dolayısıyla kentin menfaatinin göz ardı edilmesine yol açtığını ifade etti.

Değer tespiti ve hukuki süreç:

Dernek başkanı özel hastane ruhsatının piyasa değerinin şu an için yaklaşık 90 milyon TL olduğunu belirtti. Ruhsatın hayata geçirilmesi halinde kentin sağlık turizmi ve prestiji açısından önemli kazanımlar sağlayacağı vurgulandı. Bu gerekçelerle KAL-DER, durumu adli mercilere taşıdıklarını ve Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Civelekoğlu, Belediye Başkanı ve tespit edilecek ilgililer hakkında yapılan şikayetin ardından adli makamlardan çıkacak kararı bekleyeceklerini söyledi ve derneğin konunun takipçisi olmaya devam edeceğini ekledi.

Basın toplantısında özetle KAL-DER, ruhsatın pasif tutulmasının kamu kaynaklarının etkin kullanılmaması anlamına geldiğini; nihai amaçlarının kent yararına bir çözüm üretmek olduğunu yineledi. Civelekoğlu toplantıyı, 'Bizim derdimiz Kastamonu'nun ali menfaatidir' sözleriyle sonlandırdı.

KASTAMONU KALKINDIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUGAY CİVELEKOĞLU, KASTAMONU BELEDİYESİ...

KASTAMONU KALKINDIRMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUGAY CİVELEKOĞLU, KASTAMONU BELEDİYESİ BÜNYESİNDE BULUNAN VE 90 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ÖZEL HASTANE RUHSATININ DEĞERLENDİRİLMEYEREK, KAMU ZARARI OLUŞTURDUĞU GEREKÇESİYLE KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI HASAN BALTACI VE İLGİLİ BELEDİYE PERSONELLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUKLARINI AÇIKLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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