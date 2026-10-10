Osmaniye itfaiyesi çekiç ve tornavida ile yavru kediyi su giderinden kurtardı

Osmaniye'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde su giderine baş kısmından sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ev sakinleri, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca yetkililere haber verdi.

Müdahale ve kullanılan yöntemler:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kedinin sıkıştığı bölümü dikkatlice genişletmek için çekiç ve tornavida kullandı. Ekiplerin kontrollü ve titiz çalışması sonucu yavru kedi kısa sürede mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Kurtarma sonrası durum:

Yapılan kontrollerde yavru kedide herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Sağlıklı olduğu belirlenen kedi, müdahalenin ardından tekrar uygun bir alana bırakılarak doğal yaşamına döndürüldü.

Olay, mahalle sakinlerinin zamanında müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin profesyonel çalışması sayesinde olumlu şekilde sonuçlandı.

OSMANİYE’DE BİR EVİN SU GİDERİNE BAŞ KISMINDAN SIKIŞAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.