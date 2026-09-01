Esenboğa'da gümrük ekipleri üç operasyonda 31 kilogram 620 gram metamfetamin ele geçirdi

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Esenboğa Havalimanı'nda üç ayrı operasyonda toplam 31 kilogram 620 gram metamfetamin ele geçirdi. Yapılan kontrollerde x-ray tarama cihazı, Varış Öncesi Yolcu Bildirimi (VÖY) sistemi ve narkotik dedektör köpeği kullanıldı.

operasyon detayları:

İlk operasyonda şüpheli yolculara ait valizler x-ray cihazında incelendi. Valizlerde yer alan 9 plastik kap içinde toplam 7 kilogram 900 gram metamfetamin tespit edildi.

İkinci operasyonda VÖY sistemi üzerinden risk analizi sonucu şüpheli bulunan bir valiz detaylı aranırken, valizdeki 7 plastik kap içinde 6 kilogram 120 gram metamfetamin bulundu.

Üçüncü operasyonda ise şut altı bölgesindeki bir valize narkotik dedektör köpeği KABUS tepki verdi. Detaylı aramada, 36 parça kıyafete emdirilmiş şekilde 17 kilogram 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

soruşturma ve bakanlığın değerlendirmesi:

Düzenlenen üç ayrı operasyon neticesinde ele geçirilen toplam miktar 31 kilogram 620 gram olarak kayda geçti. Operasyonlarla ilgili soruşturma, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını ve özellikle gençleri tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi. Operasyonlarda kullanılan risk analizleri, x-ray taramaları ve dedektör köpekler gibi araçların etkinliği, kaçakçılıkla mücadelede müdahalelerin hedeflenmesini sağladı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden uyuşturucu kaçakçılığına darbe