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Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta saat 05.40'ta 7 katlı binanın üçüncü katında çökme meydana geldi; AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri iki kişiyi sağ çıkardı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Maltepe'de sabah saatlerinde bina çöküşü: üçüncü kat çöktü, iki kişi kurtarıldı

Maltepe'de erken saatlerde çökme

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Sahaya AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Ekipler, olay yerindeki çalışmalarına devam ediyor.

İnceleme ve soruşturma:

Çökme nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında çökme: 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katında çökme: 2 kişi sağ olarak çıkarıldı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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