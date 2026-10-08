Maltepe'de çöken binada çalışmalar kesintisiz devam ediyor

Olayın özeti:
Maltepe'de çökme meydana gelen binada çalışmalar devam ediyor. Yetkililer alanda inceleme ve güvenlik tedbirlerinin sürdüğünü bildiriyor.
Yürütülen çalışmalar:
Olay yerinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaların kapsamı ve son duruma ilişkin resmi bilgilendirmeler bekleniyor.
Gelişmelerin takibi:
Bölgedeki gelişmeler takip ediliyor; kamuoyuna yapılacak açıklamalar doğrultusunda yeni bilgiler paylaşılacak.
Maltepe'de çökme meydana gelen binada çalışmalar devam ediyor
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