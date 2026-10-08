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Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın üç katında çökme

Maltepe Cevizli'de 7 katlı binanın 3 katında sabah 05.40'ta çökme meydana geldi; AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe Cevizli'de erken saatlerde 7 katlı binanın üç katında çökme

Maltepe Cevizli'de erken saatlerde çökme

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı.

müdahale ekiplerinin yönlendirilmesi:

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çalışma ve değerlendirme süreçlerini sürdürüyor.

çökme nedeni ve devam eden çalışmalar:

Çökmenin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı; ekiplerin alanda yürüttüğü müdahale ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

Maltepe&#039;de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi

Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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