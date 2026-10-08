Dolar 49,2100 +0,02%
Euro 55,2501 +0,30%
Bist 12.158,92 +0,30%
Altın Gram 6.566,66 +0,24%
EUR/USD 1,1199 +0,00%
Brent Petrol 103,91 +3,70%
--°

Kemaliye'de eğitim yılı değerlendirmesi: öğretmenlerle iyileştirme adımları konuşuldu

Kemaliye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı; Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında öğretmenlerle görüşüldü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kemaliye'de eğitim yılı değerlendirmesi: öğretmenlerle iyileştirme adımları konuşuldu

Kemaliye'de yeni dönemin hazırlıkları ele alındı

Kemaliye ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantı, ilçedeki eğitim faaliyetlerinin koordinasyonu ve uygulama sürecinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlendi.

toplantının katılımcıları:

Toplantıya Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlık etti. Belediye Başkanı Erdem Atmaca ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Kübra Akay da toplantıda yer aldı. Buluşma, Kemaliye Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşti.

gündem ve yapılan değerlendirmeler:

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde yürütülecek çalışmaların planları, okulların genel durumu ve öğrencilerin eğitim süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Öğretmenlerin görüş ve önerileri dinlendi, eğitim faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Katılımcılar, öğretmen geri bildirimlerini dikkate alarak uygulama ve destek mekanizmalarını güçlendirmenin yollarını tartıştı. Toplantı, önceliklerin belirlenmesi ve koordinasyonun artırılması amacıyla kapandı.

KEMALİYE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

KEMALİYE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnönü Üniversitesi'nde öğrenciler ve yöneticiler Filistin için yürüdü
images

Bayburt'ta yeni dönem: müftü Basri Bektaş göreve başladı
images

Cizre'de liselilere ağız sağlığı bilinci aşılanıyor
images

Kastamonu Üniversitesi'nde kampüse yönelik siber farkındalık paneli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeğenin 'neden içemiyorum' sorusu kadınların glütensiz kooperatifini doğurdu

Gemlik'te yatırım odaklı vizyon: Yeşil Gıda OSB ve 500 tekneli yat limanı

Maltepe'de enkaz altından çıkarılan Gülce'nin duygusal kavuşması

Afşin'de Sultan Köşkü, iki asırlık mirasın bekçisi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı