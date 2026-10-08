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Bayburt öğretmen ve öğrencileri Espoo'da kapsayıcı ve dijital eğitimi deneyimledi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2025 Erasmus+ hareketliliğinde 3 lise öğretmeni, 1 refakatçi ve 3 öğrenci Espoo'da kapsayıcı ve dijital eğitim uygulamalarını gözlemledi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 08:13

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bayburt öğretmen ve öğrencileri Espoo'da kapsayıcı ve dijital eğitimi deneyimledi

Bayburt'tan Espoo'ya eğitim incelemesi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen 2025 Erasmus+ projesi kapsamında düzenlenen ilk hareketlilik Finlandiya'nın Espoo kentinde gerçekleştirildi. Programa Bayburt'ta görev yapan 3 lise öğretmeni, 1 refakatçi öğretmen ve 3 öğrenci katıldı.

öğretmenler: işbaşı gözlemi ve kapsayıcı eğitim

5 gün süren hareketlilikte öğretmenler, Espoon kaupunki - Tapiolan lukio'da kapsayıcı eğitim konusunda işbaşı gözlem faaliyetlerinde bulundu. Gözlemler, sınıf içi uygulamalar, destek mekanizmaları ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına yönelik yöntemlerin yerinde incelenmesine odaklandı.

öğrenciler: dijital öğrenme deneyimi

Öğrenciler ise dijital öğrenme teması kapsamında derse katılarak eğitimde kullanılan dijital araçların uygulamalı kullanımını gözlemledi ve grup çalışmalarında aktif rol aldı. Yapılan aktiviteler, teknolojinin eğitim süreçlerindeki entegrasyonunu somut örneklerle gösterdi.

Öğretmen ve öğrenciler, Finlandiya'daki uygulamaları yerinde inceleyerek farklı eğitim yaklaşımları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu ve edinilen gözlemler Bayburt'taki eğitim ortamlarına uyarlanmak üzere geri taşınacak.

BAYBURT’TAN FİNLANDİYA’YA ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİ

BAYBURT’TAN FİNLANDİYA’YA ERASMUS+ HAREKETLİLİĞİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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