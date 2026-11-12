Esenkıyı: Van ve Arin gölleri ile Süphan manzarasının buluştuğu köy

Esenkıyı köyünde iki gölün ve bir dağın kesişimi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyü, güneyinde Van Gölü, kuzeyinde ise Arin Gölü ile çevrili, bölgenin dikkat çeken yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Köy, hem benzersiz coğrafi konumuyla hem de Süphan Dağı'nın sunduğu görsellikle ziyaretçilerine farklı bir peyzaj sunuyor.

Konum ve coğrafi özellikler:

Esenkıyı, Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyün doğusunda 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip Van Gölü, batısında ise deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte ve bin 657 hektar yüzölçümüne sahip Arin Gölü yer alıyor. Bu iki göle birden kıyısı olan yerleşim, ayrıca kuzeyinde yükselen 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı sayesinde fotoğraf ve doğa meraklılarına geniş bir panorama sunuyor.

Havadan görüntüler ve yerel değerlendirme:

İki göl arasında kalan alanın hava çekimleri, bölgenin doğal dokusunu ve yerleşimin çevresini gözler önüne serdi. Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin tarafından dronla kaydedilen görüntüler, Van Gölü'nün maviliği, Arin Gölü'nün çevresel yapısı ve Süphan Dağı'nın heybetli silüetini bir arada gösteriyor. Akşahin, çekimlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Esenkıyı köyündeyiz. Burada çok güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. Van Gölü’ne kıyısı olan Arin Gölü ve onun etrafında Süphan Dağı’yla muhteşem görüntüler var. Esenkıyı köyü tam Van Gölü ile Arin Gölü arasında bulunan muhteşem güzellikte küçük bir köy. Tabi biz bunu dronla hem Van Gölü’nü hem Esenkıyı köyünü hem de burada Arin Gölü’nü ve onun arkasında da o muhteşem manzarasıyla Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nı çektik. Bu görüntüler insanı mest ediyor".

Doğa ve fotoğraf tutkunları için kısa bir kaçamak değeri taşıyan Esenkıyı, iki gölün kıyısında, yüksek dağ silüetiyle çevrili dengeli bir peyzaj örneği olarak kayda değer. Bölgenin aynı zamanda yerel yaşamı ve doğal doku arasındaki uyumu da izlemek isteyenler için ilgi çekici olduğu ifade ediliyor.

VAN GÖLÜ İLE ARİN GÖLÜ ARASINDA KALAN ESENKIYI KÖYÜ, SÜPHAN DAĞI MANZARASI VE EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR.