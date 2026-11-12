Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Esenkıyı: Van ve Arin gölleri ile Süphan manzarasının buluştuğu köy

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Esenkıyı, Van ve Arin gölleri ile Süphan Dağı manzarası arasında kalan, doğa ve fotoğraf tutkunlarını çeken bir köy.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:16

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Esenkıyı: Van ve Arin gölleri ile Süphan manzarasının buluştuğu köy

Esenkıyı köyünde iki gölün ve bir dağın kesişimi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyü, güneyinde Van Gölü, kuzeyinde ise Arin Gölü ile çevrili, bölgenin dikkat çeken yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Köy, hem benzersiz coğrafi konumuyla hem de Süphan Dağı'nın sunduğu görsellikle ziyaretçilerine farklı bir peyzaj sunuyor.

Konum ve coğrafi özellikler:

Esenkıyı, Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Köyün doğusunda 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip Van Gölü, batısında ise deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikte ve bin 657 hektar yüzölçümüne sahip Arin Gölü yer alıyor. Bu iki göle birden kıyısı olan yerleşim, ayrıca kuzeyinde yükselen 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı sayesinde fotoğraf ve doğa meraklılarına geniş bir panorama sunuyor.

Havadan görüntüler ve yerel değerlendirme:

İki göl arasında kalan alanın hava çekimleri, bölgenin doğal dokusunu ve yerleşimin çevresini gözler önüne serdi. Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin tarafından dronla kaydedilen görüntüler, Van Gölü'nün maviliği, Arin Gölü'nün çevresel yapısı ve Süphan Dağı'nın heybetli silüetini bir arada gösteriyor. Akşahin, çekimlerle ilgili olarak şunları söyledi: "Bitlis’in Adilcevaz ilçesinin Esenkıyı köyündeyiz. Burada çok güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. Van Gölü’ne kıyısı olan Arin Gölü ve onun etrafında Süphan Dağı’yla muhteşem görüntüler var. Esenkıyı köyü tam Van Gölü ile Arin Gölü arasında bulunan muhteşem güzellikte küçük bir köy. Tabi biz bunu dronla hem Van Gölü’nü hem Esenkıyı köyünü hem de burada Arin Gölü’nü ve onun arkasında da o muhteşem manzarasıyla Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı’nı çektik. Bu görüntüler insanı mest ediyor".

Doğa ve fotoğraf tutkunları için kısa bir kaçamak değeri taşıyan Esenkıyı, iki gölün kıyısında, yüksek dağ silüetiyle çevrili dengeli bir peyzaj örneği olarak kayda değer. Bölgenin aynı zamanda yerel yaşamı ve doğal doku arasındaki uyumu da izlemek isteyenler için ilgi çekici olduğu ifade ediliyor.

VAN GÖLÜ İLE ARİN GÖLÜ ARASINDA KALAN ESENKIYI KÖYÜ, SÜPHAN DAĞI MANZARASI VE EŞSİZ DOĞAL...

VAN GÖLÜ İLE ARİN GÖLÜ ARASINDA KALAN ESENKIYI KÖYÜ, SÜPHAN DAĞI MANZARASI VE EŞSİZ DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat Merkez OSB'de suyu yeniden kazanan sanayi dönüşümü
images

Mut’ta 168 milyon liralık kanalizasyon yatırımı tamamlanmaya yakın
images

Camili ve Resul mahallelerini birbirine bağlayan yol yenilendi
images

Sonbahar ve karın aynı anda buluştu: Küre Dağları'nda mevsimlerin şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Casper'in Excalibur G915 ve G870 kapak mekanizması 100 bin çevrimi sorunsuz tamamladı

Damarsal sertleşme sorunlarında cerrahi dışı yaklaşım: ESWT ile ne beklenmeli

Köy okulunun dersleri zeytin dalında: öğrenciler uygulamalı eğitimle üretime katılıyor

Galatasaray yoğun fikstürde lig ve Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir döneme giriyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi