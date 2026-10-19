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Esenler Erokspor son anda farkı açtı, Mardin 1969 Spor 4-2 mağlup

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti; Mikail ve Zeqiri skoru belirlerken Faye galibiyeti getirdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 22:18

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Esenler Erokspor son anda farkı açtı, Mardin 1969 Spor 4-2 mağlup

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor’u 4-2 mağlup etti. Maçta erken gol, ardından gelen eşitlikler ve son bölümlerdeki etkili ataklar sonucu ev sahibi galibiyete ulaştı.

Goller ve kilit anlar:

6. dakikada Furkan’ın rakip yarı alanın orta bölümünde sağ kanattan kullandığı taç atışında topla buluşan Mikail, ceza sahası yayına doğru ilerleyerek sol ayağıyla yakın direğe çok sert vurdu; meşin yuvarlak kaleci Erce’nin solundan ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Dimitrov, sol kanatta topla buluştuktan sonra topsuz koşusuna devam eden Nafican’a pasını aktardı. Furkan’dan sıyrılarak ceza sahasına giren Nafican’ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor eşitlendi. 1-1

39. dakikada Faye’nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Janvier, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Burak’ın gelişine vuruşunda Mardin 1969 Spor savunmasında Eray’a çarpan top, kaleci Erce’yi kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu ve Esenler yeniden öne geçti. 2-1

51. dakikada Dimitrov’un sol kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Wilks’in penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti ve skor tekrar eşitlendi. 2-2

77. dakikada Bahadır’ın pasında rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Furkan, sağ kanatta Nafican’dan sıyrılarak ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte Eray’a rağmen iyi yükselen Faye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Esenler’i yeniden öne geçirdi. 3-2

Uzatma anlarında Yusuf’un sağ kanattan ceza sahasına girip son çizgiden içeri çevirdiği topta arka direkte topu kontrol eden Zeqiri’nin sol ayağıyla yaptığı vuruş gol oldu ve skor 4-2 olarak tamamlandı.

Kadro, hakemler ve disiplin:

Maçın oynandığı stat: Esenler Erokspor. Hakemler: Burak Kamalak, Salih Burak Demirel, Demirhan Emir.

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç (Zeqiri dk. 58), Janvier, Faye, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 58), Kanga (Ferhat Yazgan dk. 58), Burak Çoban (Yusuf Erdoğan dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Erkan Kaş dk. 75). Yedekler: Ertuğrul Çetin, Tugay Kaçar, Buljubasic, Hayrullah Bilazer, Gueye. Teknik direktör: Hikmet Karaman.

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Osman Yıldırım dk. 82), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Adem Kabak, Alhassan, Denizhan Taşkan (Wilks dk. 46), Denic (Emre Taşdemir dk. 46), Dimitrov, Kayode. Yedekler: Ömer Kahveci, Ömer Karslıoğlu, Şahverdi Çetin, Bünyamin Balat, Ahmet Ülük, Berkay Doğan, Enes Erol. Teknik direktör: Ivaylo Petev.

Goller: Mikail Okyar (dk. 6), Eray Korkmaz (dk. 39 k.k), Faye (dk. 77), Zeqiri (dk. 90+3) — Esenler Erokspor; Nafican Yardımcı (dk. 34), Wilks (dk. 51) — Mardin 1969 Spor.

Sarı kartlar: Burak Çoban, Faye, Ferhat Yazgan, Furkan Orak (Esenler Erokspor).

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR, KONUK ETTİĞİ MARDİN 1969 SPOR&#039;U 4-2 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA ESENLER EROKSPOR, KONUK ETTİĞİ MARDİN 1969 SPOR'U 4-2 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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