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Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyet takımda özgüveni artırdı

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçın ardından Ernest Muçi, galibiyetin özgüven verdiğini ve Konferans Ligi öncesi umut aşıladığını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyet takımda özgüveni artırdı

Ernest Muçi: bordo-mavili galibiyetin ardından değerlendirme

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından takım oyuncusu Ernest Muçi, karşılaşmanın önemine ve takımın gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

maçın önemi:

Muçi, "Bugün aslında bizim adımıza önemli bir karşılaşma idi. Çünkü ligde önemli bir rakip olduğunu biliyorduk Beşiktaş’ın. Evimizde taraftarımızın önünde bu maçı kazandığımızdan ötürü de mutluyum. Tabii günün sonunda her maç üç puan getiriyor kazanan tarafa. Biz de bugün bunu başaran taraf olduk" sözleriyle maçın değerine vurgu yaptı. Oyuncu, galibiyetin hem moral hem de ligdeki konum açısından değerli olduğunu belirtti.

konferans ligi ve gelecek hedefleri:

Önlerinde bir Konferans Ligi maçı olduğunu hatırlatan Muçi, "Önümüzde Konferans Ligi karşılaşması var. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Her maç bizim için ayrı bir fırsat. Ancak bu sene iyi bir başarı yakalayacak takımımız olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Muçi'nin bu sözleri, takımın ulusal ve uluslararası arenada iddiasını sürdürme niyetini gösterdi.

Trabzonspor cephesinde maç sonrası öne çıkan unsur, taraftar desteği ve mücadele azmi oldu. Teknik ekip ve oyuncuların yaklaşımı, önümüzdeki maçlar için dikkat çeken bir güven işareti olarak yorumlanıyor.

TRABZONSPOR’UN SAHASINDA BEŞİKTAŞ’I 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN BORDO-MAVİLİ OYUNCU...

TRABZONSPOR’UN SAHASINDA BEŞİKTAŞ’I 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN BORDO-MAVİLİ OYUNCU ERNEST MUÇİ, TAKIMININ BU SEZON İYİ BİR BAŞARI YAKALAYACAĞINA İNANDIĞINI SÖYLEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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