Trabzonspor evinde Beşiktaş'a set vermedi: 2-0

Maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma, bordo-mavililerin kontrollü oyunu ve etkili bitirişleriyle sonuca gitti; golleri Ozan Tufan ve Mohamed Salah kaydetti.

Karşılaşmada tempo özellikle kanatlardan sağlanırken her iki kaleci de kritik anlarda ismi anıldı. Beşiktaş zaman zaman ataklar geliştirse de Trabzonspor savunması ve kaleci Onana, rakibin tehlikeli pozisyonlarını sınırlandırdı.

Goller ve önemli anlar:

21. dakikada Trabzonspor'da Ozan Tufan ilk golü kaydederek ev sahibini öne geçirdi. 71. dakikada ise Dju'nun kaptığı top sonrası gelişen atakta pası alan Mohamed Salah ikinci golü attı ve skoru belirledi: 2-0.

Maçın ikinci yarısından öne çıkan dakikalar şu şekilde gelişti: 54. dakikada Vaclav Cerny'in ortasında Dusan Vlahovic'in kafa vuruşunu kaleci Onana kurtardı. 70. dakikada Leandro Trossard'ın ceza yayı üzerinden şutu az farkla auta çıktı. 82. dakikada Mohamed Salah'ın pasıyla ceza sahasına giren Saviolo'nun vuruşunda top kaleci Nübel'den döndü; devamında Salah'ın denemesi yine kaleciden döndü. 87. dakikada İlhan Fakılı'nın ceza sahası dışından şutunda Onana topu kornere çeldi.

Kadrolar, değişiklikler ve cezalar:

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan (Folcarelli dk. 64), Muçi (Cenk Özkaçar dk. 88), Aral Şimşir (Saviolo dk. 80), Mohamed Salah, Dju (Umut Nayir dk. 88). Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Musütafa Kuzey Akçay, Ali Habeşoğlu. Teknik direktör: Thomas Reis.

Beşiktaş: Aleksander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz (İlhan Fakılı dk. 77), Salih Özcan (Kartal Yılmaz dk. 89), Vaclav Cerny (Hyeon Gyu Oh dk. 77), Junior Olaitan (Wilfred Ndidi dk. 85), Fabio Miretti (Ouattara dk. 77), Leandro Trossard, Dusan Vlahovic. Yedekler: Doğan Alemdar, Ernest Poku, Taylan Bulut, Embalo Djalo, Ümit Akdağ. Teknik direktör: Vincenzo Italiano.

Goller: Ozan Tufan (dk. 21), Mohamed Salah (dk. 71) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Fabio Miretti, Emirhan Topçu, İlhan Fakılı, Ouattara (Beşiktaş); Fabinho (Trabzonspor)

Trabzonspor bu sonuçla sahasında önemli bir galibiyet alırken Beşiktaş, hücumda değerlendiremediği fırsatların faturasıyla sahadan puansız ayrıldı.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA TRABZONSPOR, KONUK ETTİĞİ BEŞİKTAŞ'I 2-0 MAĞLUP ETTİ.