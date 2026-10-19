Trabzonspor'un zorlu sınavı: Nwaiwu adım adım şampiyonluğa

maçın özeti:

Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası konuşan Chibuike Nwaiwu, maçın kendileri için zor geçtiğini ve karşısında çok iyi bir takım olduğunu belirtti. Buldukları iki golün ardından galibiyet ve üç puanla ayrıldıklarını vurguladı.

savunma düzeni ve takım oyunu:

Nwaiwu, az gol yemenin sebeplerinden birinin takım olarak çalıştıkları formasyonlar olduğunu söyledi. Kalecinin bu konuda takıma çok yardımcı olduğunu belirten oyuncu, defansif anlamda öndeki olayların tümünü takip ettiklerini ve bu şekilde tüm takım arkadaşlarıyla beraber çalıştıklarını anlattı. Ayrıca şu ana kadar çok az gol yediklerini ve herhangi bir sakatlığının ya da probleminin olmadığını ifade etti.

salah'ın rolü ve şampiyonluk hedefi:

Nwaiwu, Mohamed Salah için çok iyi bir oyuncu ve çok iyi bir insan olduğunu belirtti. Salah'ın takım halinde onlara çok yardımcı olduğunu ve onunla daha fazla çalışarak sezon içinde katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Şampiyonluk hedefine ilişkin olarak ise Nwaiwu, işini en iyi şekilde yapabilmek için hazırlandığını, takım olarak adım adım, maç maç ilerlediklerini ve şampiyon olabilmek için çok aşamalardan geçeceklerini söyledi. Şampiyonluğun sıkı bir çalışmadan geçtiğinin farkında olduklarını ekledi.

TRABZONSPOR’UN BEŞİKTAŞ’I 2-0 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMANIN ARDINDAN BORDO-MAVİLİ FUTBOLCU CHİBUİKE NWAİWU, TAKIM OLARAK SIKI ÇALIŞTIKLARINI BELİRTEREK ŞAMPİYONLUK HEDEFİ İÇİN MÜCADELE EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.