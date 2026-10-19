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Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı apart otelde 22.00'de çıkan yangın, ekip ve vatandaş müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; yaralanan yok.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçelievler'de apart otelde gece yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Yangının çıktığı nokta ve müdahale:

İstanbul Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak üzerindeki 6 katlı apart otelde yangın çıktı. Olay, saat 22.00 civarında fark edildi ve ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların ve görevlilerin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü, alevler binayı daha fazla etkilemeden kontrol altına alındı.

İnceleme ve durum değerlendirmesi:

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme işlemi sonrası itfaiye ekipleri binada detaylı inceleme yaptı ve güvenlik için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

Polis ve sağlık ekipleri de olay yerinde gözlem ve destek çalışmalarını sürdürdü; olayla ilgili olarak kamuoyuna bildirilen başka bir zarar veya can kaybı bilgisi bulunmamaktadır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER&#039;DE 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER'DE 6 KATLI APART OTELDE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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