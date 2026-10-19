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Bursaspor'da hedef 2 buçuk: Mustafa Er galibiyeti ve planları anlattı

Trendyol 1. Lig 11. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'da Mustafa Er, gol ortalamasını 2,5'e yükseltme hedefini ve takım baskısını vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 23:10

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor'da hedef 2 buçuk: Mustafa Er galibiyeti ve planları anlattı

maçın ardından

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından her iki teknik sorumlu saha içindeki gidişatı ve sezon hedeflerini değerlendirdi.

mustafa er'in değerlendirmesi:

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, müsabakanın ardından yaptığı konuşmada takımın oyun yapısı ve hedefleri üzerine net ifadeler kullandı. Er, 'Son derece mutluyuz. Net oyun net skor' diyerek takımın genel performansına memnuniyetini belirtti ve takımının maç boyunca üstün olduğunu vurguladı.

Er, gol verimliliğine özel dikkat çekerek, mevcut gol ortalamalarının 2 olduğunu, bunu 2 buçuk'a yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayrıca İheanacho ile ilgili olarak 'İheanacho'nun devam edeceğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı ve kulübün bir sonraki rakibi Keçiörengücü maçına odaklanacaklarını açıkladı.

Teknik adam, takımın savunma ve hücum dengesine değinerek ligde baskı yapan bir takım olduklarını; top takımda değilken dahi sürekli pres yaptıklarını, kaybettikleri alanlarda ise topu yeniden kazanmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Er, maçların zor veya kolay diye ayrılmadığını, her maça aynı ciddiyetle hazırlandıklarını ekledi.

fikret akdemir ve pendikspor'un yorumu:

Pendikspor Teknik Sorumlusu Fikret Akdemir ise mağlubiyetin üzüntüsünü paylaştı. Akdemir, takımla ilgili 'Buraya gelirken 4 maçtır galibiyet alamamıştık. Hafta arası iyi hazırlanarak galibiyet parolasıyla sahaya çıktık. Fakat olmadı' diyerek beklentilerin karşılanamadığını ifade etti.

Akdemir, geçen sezon başlayan problemlerin bu sezonda da etkili olduğunu belirterek, bu sıkıntıları toparlayarak devam etmek istediklerini vurguladı. Pendik cephesi için önceliğin toparlanma ve tekrar galibiyetlere bağlanmak olduğu öne çıktı.

Her iki takımın teknik kadroları da konuşmalarında önümüzdeki maçların önemine dikkat çekti; Bursaspor'da gol hedefinin yükseltilmesi ve takım baskısının sürdürülmesi, Pendikspor'da ise süregelen sorunların çözülüp toparlanma beklentisi öne çıkan başlıklar oldu.

TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA EVİNDE ORFA YAPI PENDİKSPOR&#039;U 2-0 MAĞLUP EDEN BURSASPOR&#039;UN...

TRENDYOL 1. LİG'İN 11. HAFTASINDA EVİNDE ORFA YAPI PENDİKSPOR'U 2-0 MAĞLUP EDEN BURSASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ER, "GOL ORTALAMAMIZ 2, BUNU 2 BUÇUĞA YÜKSELTMEK İÇİN ÇABALIYORUZ" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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