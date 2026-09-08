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Esenler'de dairede kavga silahla sonuçlandı: üç ağır yaralı, şüpheli gözaltında

Esenler'de bir apartman dairesinde çıkan kavgada S.K.'nın ateşlediği silah sonucu N.Y., O.B. ve 16 yaşındaki E.T.Y. ağır yaralandı; şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 00:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenler'de dairede kavga silahla sonuçlandı: üç ağır yaralı, şüpheli gözaltında

olay yeri ve ilk bulgular:

Esenler Tuna Mahallesi 667. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde, aynı evde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan S.K. (45) yanında bulundurduğu silahla ateş etti.

Olayda, N.Y. (56), O.B. (35) ve E.T.Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

yaralıların durumu ve emniyet çalışması:

Hastaneye kaldırılan N.Y., O.B. ve 16 yaşındaki E.T.Y.'nin tedavi altına alındığı, sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen operasyon sonucu şüpheli S.K., kısa süre içinde olayda kullandığı belirtilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ele geçirildi. Şüphelinin 11 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve kriminal incelemeler sürüyor; polis çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını ve ifade tutanaklarını değerlendiriyor.

ESENLER’DE BİR EVDE BULUNAN KİŞİLER ARASINDA KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 3 AĞIR YARALI

ESENLER’DE BİR EVDE BULUNAN KİŞİLER ARASINDA KAVGADA SİLAHLAR KONUŞTU: 3 AĞIR YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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