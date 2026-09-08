Kayseri'de otobüste yakalanan 3 kilo 420 gram uyuşturucuyla iki kişi tutuklandı

operasyon detayları:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmada Malatya-Kayseri karayolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan aramalarda yolcu bagajlarında 3 kilo 420 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.T. (53) ve M.V. (31) olarak belirlendi. Ele geçirilen maddelerin otobüste bulunan bu şahısların valizlerinde olduğu tespit edildi.

yakalama ve arama süreci:

Polis ekipleri, otobüste yapılan detaylı arama sırasında valizlerde şüpheli paketlere rastladı ve bulunduğu yer ile miktarı kayıt altına aldı. Olay yerinde yapılan ilk işlemlerin ardından şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından E.T. ve M.V. ifadelerinin alınması ve adli işlemler için emniyetten sevk edildi.

adli süreç ve emniyet açıklaması:

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve bu kapsamdaki denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, MALATYA-KAYSERİ KARAYOLU’NDA DURDURULAN YOLCU OTOBÜSÜNDE 2 ŞAHSIN VALİZLERİNDE 3 KİLO 420 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 ŞAHIS ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.