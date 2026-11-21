Olayın gelişimi:

Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'ndeki Numune Hastanesi kantini önünde akşam saatlerinde gerginlik yaşandı. İddialara göre önce gerçekleşen bir bıçaklı yaralama olayının ardından yaralı bir şahıs hastaneye getirildi ve tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen yaralının yakınları kantin çevresinde toplandı; bu grupta başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında, yaralının akrabası olduğu belirtilen bir kişi tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu C.S., K.D. ve M.L.Y. adlı üç kişi hafif şekilde yaralandı.

güvenlik müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine ilk müdahaleyi hastanede görevli polis, jandarma ve güvenlik görevlileri yaptı; daha sonra takviye ekipler istendi. Bu müdahaleler sırasında silahla kaçmaya çalıştığı belirtilen bir kişi, hastane yakınında görevli jandarma tarafından yakalandı.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edilmesiyle birlikte hastane önünde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA'DA ARALARINDA HUSUMET BULUNAN İKİ GRUBUN HASTANE ÖNÜNDEKİ KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.