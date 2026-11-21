Arnavutköy'de market tartışması kavgaya dönüştü

İstanbul Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde 20 Kasım günü bir markette çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda bir müşteri olan Ş.G.'nin burnu kırılırken, saldırgan olarak gösterilen S.A. olay yerinden kaçtı.

Olayın gelişimi:

Market çalışanları ile müşteri arasında, ürün alımı nedeniyle başlayan sözlü tartışma arbedeye evrildi. Görgü tanıklarının bildirimine göre tartışma sırasında S.A. ile Ş.G. arasında fiziksel müdahale yaşandı ve bunun sonucunda Ş.G.'nin burnu kırıldı. Olayı duyan çevredekiler durumu polise bildirdi.

Soruşturma ve gözaltı:

Yapılan incelemede, S.A.'nın mağaza çalışanlarının arkadaşı olduğu belirlendi. Şüpheli, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Arnavutköy’de bir markette kavga: Bir kişinin burnu kırıldı