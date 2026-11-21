Ziyaretin detayları:

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında meslek hayatını 42 yıl eğitime adayan emekli öğretmen Hayriye Kaya'yı evinde ziyaret etti. Ziyarete Şube Müdürü Büşra Çağlar ile bazı öğretmenler de eşlik etti. Heyet, Kaya'ya çiçek ve çeşitli hediyeler takdim ederek emekleri için teşekkür etti.

Anılar ve duygusal anlar:

Ziyarette geçmiş yıllara ilişkin mesleki hatıralar paylaşıldı ve duygusal anlar yaşandı. Çakan, Kaya'nın 42 yıllık meslek hayatı boyunca binlerce öğrencinin yetişmesine katkı sunduğunu, fedakârlığı ve emeğiyle eğitim camiasına değer kattığını vurguladı. Emekli öğretmenin anıları, mesleğe adanmış bir yaşamın izlerini taşıdı.

Katılımcılar, öğretmenlerin yetiştirdiği nesillerin toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek, siyaset veya kurum adına değil, bir mesleğin sürekliliği ve sorumluluğu perspektifinden teşekkürlerini iletti. Ziyaret, hem kişisel hem de kurumsal boyutta bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

Mesajlar ve kutlama:

Çakan, emekli ve görevdeki tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı; Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek heyete teşekkür etti ve tüm meslektaşlarının gününü kutladı. Ziyaret, yerel eğitim camiasında bir minnet ve hatırlama vesilesi olarak kayda geçti.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, MESLEK HAYATINDA 42 YILINI EĞİTİME ADAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN HAYRİYE KAYA’YI EVİNDE ZİYARET ETTİ.