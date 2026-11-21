Konya Numune Hastanesi önünde yaşanan olay

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde akşam saatlerinde, daha önce gerçekleşen bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir müdahalenin ardından hastane önünde gerilim yükseldi. Yaralı olarak getirilen kişi Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yakınları hastane kantini çevresinde toplandı ve aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte bir kişi tabanca ile ateş etti; olayda C.S., K.D. ve M.L.Y. adlı üç kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralılar tedaviye alınırken hayati tehlike olmadığı bildirildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre bıçaklı kavga olayına karışan bir şahıs hastaneye getirildi. Bu kişinin yakınlarının hastane önünde bir araya gelmesi, kantin çevresinde sözlü tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında bir kişinin tabanca ile ateş açması sonucu çevrede bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleyi hastanede görevli polis, jandarma ve güvenlik görevlileri yaptı.

güvenlik müdahalesi ve soruşturma:

Durum üzerine takviye polis ekipleri sevk edildi ve çok sayıda ekip hastane önünde güvenlik önlemi aldı. Olay yerinden silahla kaçmaya çalışan bir kişi, hastane yakınlarında görevli jandarma tarafından yakalandı. Olayla bağlantılı olarak toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma, olaydaki silahın kullanım şekli, yaralanma sebepleri ve bıçaklı kavgayla bağlantılı şüphelilerin rolleri üzerinde yoğunlaştırıldı. Emniyet ve jandarma ekipleri, hastane çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı; tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Konya’da hastane önünde silahlı kavga: 3 yaralı