İnegöl'de gece yarısı kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, S.İ.Ç. yönetimindeki 16 AOM 244 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına savruldu. Araç, yatağa düşmeden önce dere kenarındaki çalılara çarparak durdu ve suya düşmesi son anda engellendi.

Kaza anı ve müdahale:

Olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüyü muayene etmek ve olayla ilgili tutanak düzenlemek üzere işlem başlattı. Ekiplerin yaptığı alkol testi talebine sürücü teklif edilen alkolmetreye üflemeyi reddetti. İlk incelemede sürücünün daha önce iki kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Uygulanan idari cezalar:

Trafik ekipleri tarafından sürücüye alkol testini reddetmekten 150.000 TL, daha önce ehliyetine el konulmuş olmasına rağmen araç kullanmaktan ise 200.000 TL olmak üzere toplam 350.000 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine ek olarak 5 yıl süreyle el konuldu. Olayla ilgili soruşturma ve tutanak işlemleri devam ediyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK DERE YATAĞINA UÇTU. ÇALILARA ÇARPARAK DURAN OTOMOBİLİN DEREYE DÜŞMESİNİ SON ANDA ÇALILAR ENGELLEDİ. SÜRÜCÜYE TOPLAM 350 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI.