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Esenyurt'ta adaylara sınav günü moral: mobil ikram araçları okulların önünde hazırdı

Esenyurt Belediyesi, KPSS Lisans sınavına giren adaylara sınav merkezleri önüne konulan mobil ikram araçlarıyla destek oldu; adaylar teşekkür etti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Esenyurt'ta adaylara sınav günü moral: mobil ikram araçları okulların önünde hazırdı

Esenyurt Belediyesi sınav heyecanını paylaştı:

Esenyurt Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde ilçedeki adayların yanında oldu. Sınavların yapıldığı okulların önlerine konumlandırılan mobil ikram araçlarıyla belediye ekipleri, sınav öncesi bekleyen adaylara çay, su ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Belediye hizmetleri, sınav günü yaşanan yoğunluk ve heyecana pratik bir destek sunmayı hedefledi. Mobil araçlar, sınav merkezlerinin önünde ulaşılabilir noktalar oluşturacak şekilde yerleştirildi ve ekipler adaylara yönelik düzenlemeleri yürüttü.

uygulamanın kapsamı:

Söz konusu organizasyonu yürüten birim, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri oldu. Ekipler, ilçe genelinde belirlenen sınav merkezlerinin önünde hizmet vererek adayların sınav öncesi ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladı. Uygulama, sınava gelen adaylara kısa süreli konfor sağlamak ve sınav stresiyle baş etmelerine katkıda bulunmak üzere planlandı.

adayların tepkisi ve belediye açıklaması:

Mobil ikram araçlarından yararlanan adaylar, sunulan destek nedeniyle Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise adayların sınav döneminde yaşadığı heyecanı paylaşmak amacıyla benzer çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Bu tür girişimler, yerel yönetim hizmetlerinin günlük yaşam içindeki görünürlüğünü artırırken, sınav gibi kritik anlarda adaylara pratik destek sunma işlevi de üstleniyor.

SINAVLARIN YAPILDIĞI OKULLARIN ÖNLERİNE MOBİL İKRAM ARAÇLARI KONUMLANDIRAN BELEDİYE EKİPLERİ...

SINAVLARIN YAPILDIĞI OKULLARIN ÖNLERİNE MOBİL İKRAM ARAÇLARI KONUMLANDIRAN BELEDİYE EKİPLERİ, ADAYLARA SINAV ÖNCESİNDE ÇEŞİTLİ İKRAMLARDA BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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