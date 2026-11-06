Eyüpsultan duruşmasında Sefer Kaya cinayeti: tanık anlatımları ve iddianamenin kilit bulguları

Duruşmada öne çıkan ifadeler:

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, 7'si tutuklu, 2'si firari toplam 9 sanık hakkında beyanlar alındı. Tutuklu sanıklar arasında Abdulkerim Kurani, Enver Alp, Muhammed Elibrahim, Osman Alp Yaş, Yusuf Torak, Tuna Şahin ve Tayyip Akgün hazır bulundu; firari sanıklar Bedir Karaoğlan ve Mehmet Eser duruşmada yoktu.

Sanıklar ve tanıkların ifadeleri, olay akışına ilişkin çelişkili anlatımları içerdi. Sanık Enver Alp, Sefer Kaya'nın kendisini arayarak birlikte gitmeyi teklif ettiğini, iki araçla gittiklerini ve kendi tarafında beklerken silah sesi duyduğunu anlattı: "Korktum, arabamla hemen Sefer’in tarafına geldim. Aracımdan indiğimde onun öldüğünü gördüm. Korktuğum için geri aracıma binerek kaçtım."

Tuna Şahin, üzerine atılı suçlamayı reddederek olay günü kendisini arayanın Tayyip olduğunu, kaputta siyah poşet görüldüğünü ancak içini açmadıklarını söyledi: "Poşetin içinde ne olduğunu bilmiyorum, tahmin ettim metale benziyordu." Buna karşılık Tayyip Akgün, Tuna’nın beyanlarını reddetti ve kendisine konum atmadığını, telefon kayıtlarının ortaya çıkacağını belirtti.

Maktulün eşi Rabia Kaya duruşmada çocuklarının yetim kaldığını ifade ederken, maktulün kardeşi Sinan Kaya Enver’i suçlayarak adalet istedi: "İnsan arkadaşını satar mı, insan arkadaşını ölüme götürür mü?"

Tanık beyanları ve soruşturmada öne çıkan noktalar:

Tanık Mustafa Türkmen, görüntülerdeki kişinin Enver olduğunu belirttiğini anlattı ve Enver’in aynı anlatımı duruşmada verdiğini söyledi. Mahkeme, eksik hususların giderilmesi ve kalan tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 4 Şubat tarihine erteledi.

İddianamenin teknik ve organizasyonel bulguları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, maktul Sefer Kaya'nın 16 Ağustos 2025 tarihinde Eyüpsultan Mithat Paşa Mahallesi Gökşin Sokak girişinde, aracında silahla öldürüldüğü kaydedildi. İddianamede, Kaya’nın kullandığı 34 TCB 07 plakalı taksideyken, saat 22.59 civarında maktulün olduğu araca gelen Muhammed Elibrahim tarafından aracın sol ön camından 6 el atıldığı, mermilerden 4’ünün maktule isabet ettiği ve bunlardan ikisinin öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Adli Tıp incelemelerinde olay yerinde bulunan 6 boş kovan ile maktulün vücudundan çıkarılan mermi çekirdeğinin aynı silahtan çıktığı tespitine vurgu yapıldı; savcılık, silahı kullanan kişinin Elibrahim olduğu değerlendirmesini sundu.

Örgütlü yönlendirme ve telefon yazışmaları:

İddianamede öldürme eyleminin, yurt dışında bulunduğu ileri sürülen Bedir Karaoğlan tarafından organize edildiği, Abdulkerim Kurani'nin Bedir ile Elibrahim arasındaki bağlantıyı kurduğu iddia edildi. Kurani'nin telefonunda olay günü Emir T.K. adlı kişiye gönderdiği "Akşam motorla gel işimiz var, halletmemiz gereken birileri var" mesajı gibi yazışmalar yer aldı.

Savcılık, Tayyip Akgün ve Tuna Şahin'in Elibrahim’i olay yerine götürdüklerini, eylemde kullanılan silah ile iletişim kurulan telefonu Elibrahim’e verdiklerini değerlendiriyor. Elibrahim savcılık ifadesinde cinayeti işlediğini kabul etmekle birlikte, "Bedir" isimli bir kişinin WhatsApp üzerinden tehdit ederek kendisini yönlendirdiğini iddia etti.

İddianame ayrıca şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki hareketlerini, bazı telefonların kapatılıp açılmasını ve araç kullanımını değerlendiriyor; örneğin Şahin’i taşıyan BMW ile Elibrahim’in Alibeyköy’den alınıp Kemerburgaz girişine bırakıldığı kaydedildi. Soruşturmada 26 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuyla bazı önceki değerlendirmelerin doğrulanmadığı, araçtaki parlama izleniminin arka stop yansımasından kaynaklandığı tespitine yer verildi.

İddianamede tüm sanıklar hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma veya taşıma" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor. Muhammed Elibrahim, Enver Alp, Mehmet Eser, Osman Alp Yaş, Tayyip Akgün, Tuna Şahin ve Yusuf Torak için müşterek faillik; Abdulkerim Kurani ve Bedir Karaoğlan için azmettirme hükümlerinin uygulanması isteniyor. Ayrıca Bedir Karaoğlan hakkında tekerrür hükümleri talep edildi.

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