Dolar 48,6344 +0,02%
Euro 56,1717 +0,06%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.799,45 -0,08%
EUR/USD 1,1546 -0,09%
Brent Petrol 108,46 +2,63%
--°

Esenyurt'ta kısa süreli kopukluk: 6 yaşındaki çocuk servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde annesinin elinden çıkan 6 yaşındaki çocuk, 34 LZY 901 plakalı servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 21:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Esenyurt'ta kısa süreli kopukluk: 6 yaşındaki çocuk servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kaza:

Olay, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokağa girdiği sırada, 6 yaşındaki çocuk annesinin elinden çıkarak yola çıktı ve minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olayın gelişimi:

Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve müdahale:

Polis ekipleri, servis minibüsünün sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdü; hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Yetkililer, soruşturma kapsamında olay anındaki trafik koşullarını, sürücünün tutumunu ve bölgedeki güvenlik önlemlerini değerlendirecek. İlgili birimler, elde edilen bulgular doğrultusunda yasal işlemleri yürütecek.

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytinburnu'nda bodrumdan yükselen duman binayı sardı, beş kişi tedavi edildi
images

Yerköy'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı
images

Karapınar'da ağaçların arasından yaklaşan şüpheli kamyoneti ateşe verdi
images

Eş zamanlı operasyonda 28 kişi tutuklandı: 'Ailem Güvende' soruşturması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytinburnu'nda bodrumdan yükselen duman binayı sardı, beş kişi tedavi edildi

Otoparka taşınan aileye kaymakamlık ve hayırsever destek oldu

Yerköy'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu beş kişi yaralandı

Karapınar'da ağaçların arasından yaklaşan şüpheli kamyoneti ateşe verdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi