Esenyurt'ta kısa süreli kopukluk: 6 yaşındaki çocuk servis minibüsünün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Esenyurt'ta kaza:

Olay, Namık Kemal Mahallesi 9. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LZY 901 plakalı servis minibüsü sokağa girdiği sırada, 6 yaşındaki çocuk annesinin elinden çıkarak yola çıktı ve minibüsün çarpmasıyla ağır yaralandı.

Olayın gelişimi:

Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve müdahale:

Polis ekipleri, servis minibüsünün sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürdü; hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Yetkililer, soruşturma kapsamında olay anındaki trafik koşullarını, sürücünün tutumunu ve bölgedeki güvenlik önlemlerini değerlendirecek. İlgili birimler, elde edilen bulgular doğrultusunda yasal işlemleri yürütecek.

SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ